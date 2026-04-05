Neko ih osporava, drugi ih obožavaju ali jedno je sigurno: tote torbe su ovog leta apsolutni hit na ulicama Beograda.



I dok se na društvenim mrežama vode rasprave o tome da li su "previše jednostavne" ili čak "ružne", u praksi je slika potpuno drugačija, devojke ih već uveliko nose po Knezu i uklapaju u svakodnevne kombinacije.

Ono što ih izdvaja jeste njihova veličina i praktičnost.



U pitanju su nešto veće platnene torbe, idealne za sve što vam je potrebno tokom dana, od nesesera i novčanika do knjige ili laptopa. Upravo ta funkcionalnost ih čini savršenim izborom za užurbani gradski tempo.

Najtraženiji modeli dolaze u neutralnim tonovima, a posebno dominira bež boja, koja se lako kombinuje uz sve, tj. od ležernih farmerki i patika do elegantnijih letnjih haljina. Minimalizam je ovde ključan, pa se često biraju modeli bez previše detalja, sa diskretnim natpisima ili logotipima.

Posebnu pažnju privlače tote torbe koje kombinuju platno i kožne ručke, jer daju dozu sofisticiranosti inače opuštenom modelu. Upravo ta kombinacija čini da torba izgleda skuplje i "sređenije", pa se bez problema uklapa i u poslovne varijante autfita.

I dok će neki i dalje tvrditi da su "za pijacu", činjenica je da su tote torbe pronašle svoje mesto u svakodnevnoj modi i to ne bez razloga. Praktične, svedene i lako uklopive, one su postale simbol modernog, urbanog stila koji ne odustaje od udobnosti.



