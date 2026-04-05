Ponedeljak donosi energiju novih početaka, ali i potrebu da se napravi balans između obaveza i ličnih želja. Dok Mesec podstiče emocije i intuiciju, mnogi će osetiti potrebu da preseku ono što ih koči i naprave konkretne korake napred.

Ovan

Očekuje vas nalet energije i želja za akcijom. Iskoristite ga za pokretanje stvari koje ste odlagali, ali pazite da ne reagujete impulsivno u komunikaciji.

Bik

Fokus će vam biti na stabilnosti i finansijama. Moguće je donošenje važne odluke koja će uticati na naredni period.

Blizanci

Bićete raspoloženi za druženje i komunikaciju. Idealan je dan za razgovore, pregovore i rešavanje nesporazuma.

Rak

Emocije će biti pojačane, ali to može biti vaša prednost. Posvetite se sebi i ljudima koji vam prijaju.

Lav

Imaćete priliku da zablistate u poslovnom okruženju. Neko primećuje vaš trud, pa je moguće i priznanje.

Devica

Organizacija će biti ključ uspeha. Imaćete priliku da rešite nešto što vas već neko vreme opterećuje.

Vaga

Očekuje vas dan u znaku odnosa. Razgovor sa bliskom osobom može doneti razjašnjenje i olakšanje.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena. Jasno ćete videti šta treba da menjate. Slušajte unutrašnji glas!

Strelac

Poželećete promenu i izlazak iz rutine. Dobar je trenutak za planiranje putovanja ili novih iskustava.

Jarac

Obaveze dolaze u prvi plan. Ipak, trud koji ulažete uskoro će se isplatiti.

Vodolija

Kreativnost vam je na vrhuncu. Možete doći do odlične ideje koju vredi razvijati.

Ribe

Imaćete potrebu za mirom i povlačenjem. Posvetite se sebi i napunite energiju za naredne dane.