Za blistavo čist lavabo nije potrebno trošiti mnogo novca na skupa sredstva za čišćenje. Dovoljno je nekoliko sastojaka koje većina ljudi ima u kuhinji: soda bikarbona, alkoholno sirće i kuhinjska so.

Redovno održavanje lavaboa može sprečiti nakupljanje kamenca, nečistoća i neprijatnih mirisa, a dovoljno je da svakodnevno odvojite nekoliko minuta kako biste uklonili stvari sa površine i olakšali kasnije čišćenje.

Sirće i soda protiv kamenca

Jedan od najjednostavnijih načina za čišćenje jeste da po ivicama lavaboa sipate malo alkoholnog sirćeta i ostavite ga da deluje nekoliko minuta. Nakon toga isperite površinu toplom vodom i prebrišite je čistom krpom.

Sličan efekat može se postići i pastom od sode bikarbone i vode, koja pomaže u uklanjanju tvrdokornih naslaga kamenca i vraća sjaj površini.

Brz trik za sjajnu slavinu

Ako želite da očistite i slavinu, napunite lavabo sa nekoliko centimetara tople vode i dodajte malo sredstva za čišćenje ili šolju alkoholnog sirćeta. Krpom natopljenom ovom mešavinom prebrišite slavinu, a u vodu možete potopiti i držač za sapun, čašu za četkice za zube i druge sitne kupatilske predmete. Nakon desetak minuta isperite ih čistom vodom i osušite.

Očistite i odvod

Kako biste sprečili začepljenje odvoda i pojavu neprijatnih mirisa, preporučuje se njegovo čišćenje jednom nedeljno. Domaća mešavina od jednake količine sode bikarbone, kuhinjske soli i alkoholnog sirćeta može biti od velike pomoći.

Sipajte oko pola šolje ove mešavine u odvod, a zatim prelijte ključalom vodom. Ovaj jednostavan trik pomaže u uklanjanju sitnih naslaga koje se vremenom nakupljaju u cevima i doprinosi održavanju odvoda čistim.