Novopečena mama podelila je na forumu Reddit svoju neprijatnu i šokantnu priču kako su njeni svekar i svekrva reagovali kada ih je prvi put ugostila nakon porođaja. Umesto radosti i topline, situacija se pretvorila u pravu dramu.

Kada su roditelji njenog muža došli da prvi put vide bebu, žena koja se porodila četiri nedelje ranije nije bila spremna. Kuća je bila u neredu, a ona preumorna da priprema raskošne obroke. Suprug joj nije prethodno rekao da će njegovi roditelji doći, pa je u poslednjem trenutku predložila da naruče gotovu hranu. Međutim, suprug je odmah odbio uz kometar da će to doživeti kao da nisu dobrodošli, pa je insistirao da spremi bilo šta, samo da bude „domaće“.

Umesto tradicionalnog obroka, ona je odlučila da napravi makarone sa sirom, najjednostavnije jelo koje je mogla spremiti u datom trenutku. Ali čim su gosti seli za sto, bilo je jasno da nešto nije u redu.



„Svekrva me pitala da li stvarno mislim da je prikladno da njoj i porodici poslužim makarone sa sirom. Kada sam je pitala zašto, počela je da mi drži predavanje o tome kako je to nepoštovanje i da očigledno ne znam da ugostim ljude“, napisala je žena.

Sve je eskaliralo u svađu i na kraju su odlučili da odu kući uvređeni.

Suprug je, kako je opisala, dodatno pogoršao situaciju: „Rekao je da je odluka da im poslužim makarone sa sirom uvredljivija od toga da im ništa ne poslužim. Rekla sam mu da sam previše umorna da bih spremala tradicionalna jela koja sam trebala da naučim od njegove majke. On se uvredio i rekao da sam bezobrazna i da nisam ispoštovala njegove roditelje i kulturu.



Mama je nakon toga otišla u sobu da bude sa sinom, dok je suprug ostao na telefonu sa svojim roditeljima i odbijao da jede jelo koje je pripremila, u znak podrške ocu i majci.

U komentarima, mnogi su joj pružili podršku, ističući da svekar i svekrva nisu bili fer i da nema ništa loše u tome što je poslužila makarone sa sirom.

– „Zašto ti muž nije rekao da dolaze? Tradicionalno, porodica donosi hranu novopečenoj mami, a ne obrnuto“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi ukazivali da je najveći problem zapravo ponašanje supruga koji je mogao sam nešto da skuva ili naruči hranu.

A šta vi kažete?