Jedna mlada iz Južne Floride je potrošila stotine dolara kako bi sačuvala dragoceni predmet sa svog venčanja koji ima posebnu vezu sa njenom preminulom majkom, ali je bila slomljena kada je pomislila da je taj predmet zauvek izgubljen.

Mlada, Šeril Solis, udala se za svog supruga Arona na destinacijskom venčanju u Portoriku. Ona jerekla za WSVN da je to bio emotivno pomešan trenutak jer njena majka nije bila prisutna.

Ubrzo nakon što je Šeril upoznala Arona, njena majka je bila hospitalizovana zbog sepse i preminula u roku od nekoliko dana.

„Sanjate o svom velikom danu i o svim ljudima koje volite i o muškarcu svojih snova, i naravno želite da vaša mama bude tu“, rekla je ona.

Šeril je pronašla poseban način da njena majka bude uz nju u mislima na dan venčanja — pričvrstila je mali medaljon sa fotografijom svoje majke za traku svog buketa.

„Bez obzira što je bio mali, bio je jedan sitan detalj za koji sam znala da je tu, i bio je poseban za mene“, rekla je ona.

Čuvanje uspomene

U želji da sačuva tu dragocenu uspomenu sa venčanja, Šeril je odlučila da svoj buket sačuva liofilizacijom. Proces podrazumeva stavljanje cveća u mašinu za liofilizaciju kako bi se uklonila voda. Na taj način, ono obično zadržava svoju prvobitnu boju i oblik godinama.

„Izgleda kao na dan vašeg venčanja“, primetila je Šeril.

Preokret

Šeril je angažovala ženu da obavi liofilizaciju i platila stotine dolara. Međutim, na pola šestomesečnog procesa, vlasnica biznisa postala je teško dostupna.

„Moji pozivi idu direktno na govornu poštu. Nisam u kontaktu s njom jer jednostavno ne odgovara“, rekla je Šeril.

Slomljena zbog mogućeg gubitka buketa, Šeril se obratila Hovardu Finkelstajnu iz segmenta „Help Me Howard with Brandon Beyer“ portala ,,WSVN".

„Zaista želim svoje cveće nazad i izuzetno je teško stupiti u kontakt s njom“, rekla je Šeril.

Prekršaj

Procenjujući situaciju, Finkelstajn je rekao: „Ako nije dobila svoje cveće nazad, to predstavlja kršenje ugovora i Šeril bi imala pravo na puni povraćaj novca.“

Nastavio je: „Nažalost, u ovakvim slučajevima zakon ne priznaje sentimentalnu vrednost ili osećaj gubitka. Ona bi mogla da dobije nazad samo svoj novac.“

Odgovor

Medij je potom ostavio nekoliko poruka toj ženi, ali nije dobio odgovor. Šeril je zatim konačno dobila mejl od nje.

„Rekla je da zatvara posao i da ću moći da preuzmem cveće kasnije te nedelje“, objasnila je Šeril.

Ona se od tada ponovo spojila sa svojim buketom cveća i zahvalna je što priča ima srećan kraj.

„Prelepe su — baš onakve kakve sam ih zamišljala“, rekla je. „Žao mi je što je bilo toliko problema, ali dobili smo ih.“

