Sahrana koja je trebalo da prođe u tišini i dostojanstvu pretvorila se u potpuni haos kakav niko nije mogao da očekuje. Umesto suza i poslednjeg oproštaja, sve se završilo skandalom – i to tik pored kovčega.

U jednom trenutku, pred šokiranim okupljenima, izbila je svađa koja je za samo nekoliko sekundi prerasla u fizički obračun. Dve žene su se sukobile oko istine koja je izašla na videlo – i to u najgorem mogućem trenutku.

Sve se dogodilo tokom bdenja u Verakruzu u Meksiku. Jedna žena stajala je pored kovčega i tiho se opraštala od preminulog, šapućući: „Ljubavi, nedostajaćeš mi.“ Te reči nisu promakle njegovoj supruzi, koja je odmah posumnjala da nešto nije u redu.

Vidno potresena, prišla joj je i upitala: „Ko si ti?“

Odgovor koji je usledio izazvao je šok – nepoznata žena je priznala da je bila u vezi sa pokojnikom.

U tom trenutku situacija je izmakla kontroli. Obe su tvrdile da su bile njegove partnerke, a rasprava je ubrzo prerasla u otvoren sukob. Ubrzo su počele da se guraju i udaraju, i to doslovno pored mrtvačkog kovčega.

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje haotične scene – žene nasrću jedna na drugu, dok se kovčeg pomera od siline njihovog obračuna. Okupljeni su u neverici posmatrali šta se dešava, dok je jedan od prisutnih na kraju uspeo da ih razdvoji i spreči još veći incident.

Ovaj bizaran događaj izazvao je lavinu komentara na internetu. Dok se jedni šale na račun cele situacije, drugi ističu da je reč o krajnje neprimerenom i tužnom prizoru.

„Skoro su ga opet ubile“, „Nije mogao da izdrži nijednu pa je umro“, „Tući se zbog mrtvog čoveka – tužno“, samo su neki od komentara koji su preplavili mreže.