Ove godine Venera tranzitira kroz sazvežđe Device od 9. jula do 6. avgusta 2026. godine.

Ovo je period godine kada površni utisci više nisu dovoljni da održe nijedan odnos, bilo da je reč o romantičnim ili platonskim vezama. Želja da napravimo selekciju među ljudima koji nas okružuju postaće veoma jaka, zbog čega će se neke veze učvrstiti, dok će druge jednostavno izbledeti.

Tokom narednih nekoliko nedelja promeniće se i naš jezik ljubavi, koji će se više izražavati kroz dela nego kroz reči. Bićemo skloniji da naklonost pokazujemo malim gestovima i svakodnevnom pažnjom. Vreme je da budemo istinski prisutni za ljude koji su nam važni, jer ovaj tranzit neguje posvećenost i nežnost iskazanu kroz sitnice.

Istovremeno postajemo oprezniji, selektivniji i bistrijeg uma kada biramo kome ćemo pokloniti pažnju. Najbolja strana Venere u Devici je to što nam pomaže da postavimo jasne granice, dok se njena loša strana ogleda u prevelikoj kritičnosti i perfekcionizmu koji mogu da blokiraju izražavanje stvarnih želja i osećanja. Ključ će biti u pronalaženju ravnoteže.

Za zemljane znakove, Devicu, Bika i Jarca, ovaj tranzit donosi smirenje i pojednostavljenje u odnosima sa drugima, pružajući im retku emotivnu sigurnost. Sa druge strane, za Ovnove, Lavove i Vodolije situacija na emotivnom planu se malo usporava. Njihov društveni život postaje umereniji i selektivniji jer više ne žele da troše vreme i energiju na susrete koji nemaju dublji smisao, zbog čega prelaze u režim emocionalne štednje.

Rakovima, Škorpijama i Vagama ovaj mesec donosi preko potrebnu jasnoću i suočavanje sa istinom o tome šta zaista žele, a šta više ne tolerišu u ljubavi i prijateljstvu, uz snažnu potrebu da ih niko ne uzima zdravo za gotovo. Blizanci, Strelčevi i Ribe iskoristiće naredne nedelje za preko potreban odmor i distanciranje od određenih ljudi i obrazaca ponašanja, birajući kvalitet umesto kvantiteta kako ne bi uzalud trošili svoju dobrotu i dragoceno vreme, prenosi Elle.

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