Pevačica Sanja Vučić bila je gošća redakcije "Naj žena", gde je u iskrenom i opuštenom razgovoru otvorila brojne teme iz svog života. Govorila je o prijateljstvima, odnosu sa porodicom, ali i o odrastanju u Kruševcu koje je, kako kaže, u velikoj meri oblikovalo njen karakter.
Promena koja je zapala za oko
Ipak, posebnu pažnju privukao je deo razgovora u kom se osvrnula na svoj fizički izgled i promenu koja je mnogima zapala za oko. Sanja je bez zadrške priznala kako je uspela da smrša, naglašavajući da nije pribegavala gladovanju, već je pronašla način koji joj odgovara i koji može dugoročno da održi.
Otkrila je čega se tačno pridržavala:
— Tajna je probušena kašika. Apetit je i dalje tu, ali ne vredi... jednostavno je došlo do krajnje granice kad je moralo da se stane. I rešila sam da krenem na trening, ali stvarno
— iskrena je bila Sanja za naš portal.
Sanja je ovom pričom pokazala da se do rezultata ne dolazi preko noći, već uz promenu navika i ličnu odluku da se napravi preokret. Kako ističe, ključ je bio u disciplini i malim, ali doslednim koracima koji su joj vremenom doneli vidljive rezultate.
