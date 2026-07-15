Kada stignu visoke temperature, sobne biljke mogu doprineti prijatnijoj atmosferi u domu. Iako ne mogu da rashlade prostor poput klima-uređaja, povećavaju vlažnost vazduha i stvaraju osećaj svežine, dok svojim zelenilom oplemenjuju enterijer.

Paprat je odličan izbor za kupatilo ili kuhinju jer voli vlagu. Njeni raskošni listovi stvaraju utisak prirodnog hlada, a najbolje uspeva na svetlom mestu bez direktnog sunca uz redovno zalivanje.

Areka palma unosi tropski izgled u prostor i voli mnogo indirektne svetlosti. Potrebno ju je zalivati umereno, kada se površinski sloj zemlje osuši.

Fikus elastika, poznat i kao gumijevac, lako se održava i svojim velikim tamnozelenim listovima unosi eleganciju u dom. Najviše mu odgovara svetlo mesto bez jakog sunca.

Sanseverija je idealna za one koji nemaju mnogo vremena za negu biljaka. Veoma je otporna, zaliva se retko i uspeva čak i u prostorijama sa manje svetlosti.

Monstera je već godinama jedna od najpopularnijih sobnih biljaka. Njeni veliki listovi daju prostoru egzotičan izgled, a najbolje uspeva na svetlom mestu, zaštićenom od direktnih sunčevih zraka.

Za još lepši efekat, stručnjaci savetuju da u jednom delu prostorije grupišete nekoliko različitih biljaka. Kombinacija raznih nijansi zelene i različitih oblika listova doprinosi utisku svežijeg, prijatnijeg i opuštajućeg ambijenta.



Bonus video:

