Ako se tokom pranja veša odeća obojila od drugog komada garderobe, problem se često može rešiti bez većih posledica. Najvažnije je reagovati što pre i ne dozvoliti da se odeća osuši, jer se sveža boja mnogo lakše uklanja.

Prvi korak je da pronađete komad odeće koji je pustio boju i izvadite ga iz mašine. Ostatak obojene garderobe zatim treba ponovo oprati uz uobičajeni deterdžent i izbeljivač bez hlora, kako bi se sprečilo oštećenje tkanine.

Ukoliko se odeća već osušila, uklanjanje boje može biti teže, ali nije nemoguće. Stručnjaci savetuju da se obojeni komadi potope u vodu sa rastvorenim praškastim deterdžentom i ostave da odstoje oko osam sati. Nakon toga treba proveriti rezultat, a ako boja nije potpuno nestala, postupak se može ponoviti dok se mrlje ne uklone u najvećoj mogućoj meri.