Mnogim domaćicama se dešava da džem, uprkos dugom kuvanju, ostane previše redak. Ipak, to ne znači da ga treba baciti, jer se problem u većini slučajeva može lako rešiti.

Najčešći razlog zbog kojeg džem ne postigne željenu gustinu jeste nedovoljno isparavanje tečnosti tokom kuvanja. Pojedine vrste voća, poput jagoda, breskvi i kajsija, sadrže više vode, pa im je potrebno više vremena da se zgusnu. Na sporije isparavanje može uticati i izbor posude, naročito ako se džem kuva u dubokoj i uskoj šerpi.

Jedan od načina da se džem zgusne jeste da ga ponovo vratite na šporet i nastavite kuvanje na umerenoj temperaturi. Preporučuje se upotreba šire šerpe kako bi višak vode brže ispario, uz povremeno mešanje i skidanje pene.

Gustinu je najbolje proveriti pre sipanja u tegle. Dovoljno je da se kašičica džema stavi na dobro ohlađen tanjirić i ostavi minut. Ako se ne razliva lako i ostavlja trag kada se kroz njega prođe kašičicom, džem je spreman.

U slučaju da voće prirodno sadrži manje pektina, nekoliko kašika limunovog soka može pomoći da džem dobije bolju strukturu. Limun pritom ne menja značajno ukus, a može doprineti i dužoj trajnosti zimnice, izvor Stvar ukusa.

Stručnjaci podsećaju i da se džem dodatno zgušnjava tokom hlađenja, pa ga ne treba kuvati do krajnje gustine dok je još vruć. Ako i nakon hlađenja ostane redak, može se bez problema ponovo prokuvati i vratiti u sterilisane tegle u narednih nekoliko dana.