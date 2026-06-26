Sve je više naznaka da bi pevačica Tejlor Svift i igrač američkog fudbala Trevis Kelsi mogli da se venčaju već naredne nedelje u Njujorku.

Prema navodima medija, podnet je zahtev za zatvaranje ulica oko Medison Skver Gardena od 2. do 4. jula zbog događaja zakazanog za 3. jul. Gradske vlasti potvrdile su da je zahtev podnet, što je dodatno podstaklo spekulacije o venčanju para.

Izvori tvrde da plan uključuje intimno okupljanje od oko stotinu zvanica 2. jula, a zatim i veće slavlje narednog dana, kojem bi moglo da prisustvuje oko hiljadu gostiju, uz moguće muzičke nastupe.

Dodatne sumnje izazvala je i informacija da su pojedini članovi tima Kanzas Siti Čifs rezervisali smeštaj u hotelu u centru Njujorka upravo u periodu oko 3. jula.

Iako zvanične potvrde još nema, o takozvanom "venčanju godine" govori se još od veridbe para prošlog leta. Prema navodima izvora bliskih paru, među gostima bi trebalo da budu Zoi Kravic, Ed Širan i njegova supruga Čeri Siborn, članice grupe Hejm, kao i Suki Voterhaus, Kara Delevinj i Điđi Hadid.

Navodno bi pevačicina bliska prijateljica Selena Gomez mogla da bude i deveruša.

Izvori takođe tvrde da Tejlor lično poziva goste, bez slanja fizičkih pozivnica, kako bi sačuvala privatnost i sprečila da detalji o datumu i lokaciji ceremonije procure u javnost pre samog događaja.