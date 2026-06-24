Crvena, vrela i bolna koža nakon dana provedenog na suncu mnogima je signal da posegnu za starim „bakinskim rešenjem“ - jogurtom, kiselim mlekom ili pavlakom iz frižidera. Međutim, dermatolozi upozoravaju da to ne samo da ne pomaže, već može i dodatno da pogorša stanje.

Jedina prava prva pomoć kod opekotina od sunca je brzo i nežno hlađenje kože.

Zašto jogurt, pavlaka i puter nisu dobra ideja?

Opekotina od sunca je zapravo upalna reakcija kože izazvana UV zračenjem.

Masne supstance poput putera, ulja, pavlake ili jogurta zadržavaju toplotu na koži umesto da je izvlače. To znači da koža ostaje duže zagrejana, a upala se sporije smiruje.

Stručnjaci upozoravaju i na dodatni problem - rizik od infekcije. Na oštećenoj ili ispucaloj koži kućni oblozi mogu uneti bakterije i dodatno zakomplikovati oporavak.

Pravilo dermatologa je jednostavno:

Na opekotine ne stavljajte hranu.

Šta uraditi čim primetite opekotinu?

Prvi korak je da se odmah sklonite sa sunca - u hlad ili zatvoren prostor.

Nakon toga sledi rashlađivanje kože:

kratko tuširanje hladnom vodom (ne ledenom)

hladne obloge natopljene čistom vodom

kratka kupka sa malo sode bikarbone ili ovsenih pahuljica

Nakon tuširanja kožu nežno tapkajte peškirom. Nemojte trljati.

Veoma je važno i da pijete dosta vode, jer opekotine dodatno isušuju organizam.

Šta smete da nanesete na kožu?

Dok je koža još blago vlažna, dermatolozi preporučuju:

gel ili kremu sa aloe verom

hidratantnu kremu bez parfema

preparate sa sojom

blage umirujuće losione

Ako su bolovi jači, mogu pomoći i lekovi protiv bolova poput ibuprofena ili paracetamola.

Šta nikako ne smete da radite?

Izbegavajte:

alkoholne losione

masne preparate i ulja

led direktno na kožu

ledene obloge

Led može dodatno oštetiti kožu i izazvati nove povrede.

Šta ako se pojave plikovi?

Ako se pojave plikovi, reč je o ozbiljnijoj opekotini drugog stepena.

Dermatolozi savetuju da ih nikako ne bušite.

Plik štiti kožu od infekcije. Ako sam pukne, mesto nežno operite blagim sapunom i vodom.

Kada obavezno kod lekara?

Potražite medicinsku pomoć ako:

imate temperaturu iznad 39°C

povraćate

imate velike plikove

plikovi su na licu, dlanovima ili intimnim delovima

javlja se otok, gnoj ili jaka bol

osećate vrtoglavicu, slabost ili mučninu

Stručnjaci podsećaju da je najbolja zaštita prevencija.

Ponavljane jake opekotine, naročito u mlađim godinama, značajno povećavaju rizik od raka kože. Zato dermatolozi savetuju redovno nanošenje kreme sa SPF 30 ili višim faktorom i izbegavanje sunca između 10 i 16 časova.