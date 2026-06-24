Dom bi trebalo da bude mesto gde se osećamo sigurno, ali pojedini predmeti koje svakodnevno koristimo poslednjih godina sve češće zabrinjavaju stručnjake. Posebno se izdvojio jedan kuhinjski proizvod koji gotovo svi imamo u domu.

Iako ne postoje direktni dokazi da njegova upotreba izaziva rak, onkolozi upozoravaju da određene hemikalije povezane sa njegovom proizvodnjom i oštećenjem zaslužuju dodatni oprez.

Stručnjaci naglašavaju da cilj nije širenje panike, već smanjenje nepotrebne izloženosti potencijalno štetnim supstancama.

„U onkologiji je važno fokusirati se na male, praktične korake koji mogu dugoročno smanjiti rizik“, objašnjavaju lekari.

Poseban oprez sa starim tiganjima

Na vrhu liste proizvoda koje bi stručnjaci zamenili nalaze se stari i izgrebani tiganji sa nelepljivim premazom.

Najveći problem nastaje kada je površina oštećena, izgrebana ili više puta izložena veoma visokim temperaturama. Tada može doći do propadanja zaštitnog sloja i oslobađanja čestica koje mogu završiti u hrani.

Ranije su se u proizvodnji nelepljivog posuđa koristile hemikalije poput PFOA, koje su pojedina istraživanja povezivala sa povećanim rizikom od određenih vrsta raka, uključujući rak bubrega i testisa. Iako je njihova upotreba uglavnom ukinuta još 2015. godine, stručnjaci upozoravaju da su ih zamenile druge supstance čiji dugoročni efekti još nisu potpuno istraženi.

Zato oznaka „bez PFOA“ ne znači automatski da je proizvod potpuno bez potencijalno problematičnih hemikalija.

Kada tiganj postaje problem?

Većina modernih nelepljivih tiganja ima premaz od PTFE, poznatijeg kao teflon.

Problem nastaje kada se ovakav tiganj:

pregreva

grebe metalnim priborom

pere agresivnim sredstvima

Tada može doći do raspadanja premaza i oslobađanja štetnih isparenja, ali i sitnih čestica mikroplastike i nanoplastike.

Lekari posebno upozoravaju na stare tiganje.

„Najviše me brinu tiganji kod kojih se premaz ljušti, puca ili je već vidljivo istrošen. Tada dolazi do izloženosti kakvu proizvođači nisu predvideli“, navode stručnjaci.

Koje su bezbednije alternative?

Za sve koji žele sigurniju opciju, stručnjaci preporučuju:

posuđe od nerđajućeg čelika

keramiku

titanijum

ugljenični čelik

emajlirano liveno posuđe

Za pečenje i čuvanje hrane, staklene posude ostaju jedan od najboljih izbora.

Kako bezbednije koristiti nelepljive tiganje?

Ako ne planirate odmah da menjate posuđe, stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih pravila:

Zamenite tiganj čim primetite ljuštenje ili pucanje premaza

Koristite drveni ili silikonski pribor

Izbegavajte pregrevanje praznog tiganja

Onkolozi podsećaju da rak nikada nije posledica samo jednog proizvoda ili jedne navike.

Rizik se stvara godinama i zavisi od genetike, načina života i ukupne izloženosti različitim faktorima. Zato i male promene u svakodnevici mogu biti važan korak ka očuvanju zdravlja.