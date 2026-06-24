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Veoma tvrd avokado će sazreti preko noći: Evo gde da ga stavite
Kupili ste tvrd avokado bez ukusa? Ne bacajte ga.
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