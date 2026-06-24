Avokado je ukusan i zdrav, ali samo kada je dovoljno zreo. Dok je nezreo, tvrd je i gotovo bez ukusa, pa mnoge razočara kada ga preseku. Dobra vest je da zeleni avokado ne morate da bacite - postoji nekoliko jednostavnih trikova da sazri kod kuće.

Kako omekšati avokado za nekoliko minuta?

Ako vam avokado hitno treba, možete isprobati brze metode pomoću mikrotalasne ili rerne.

Za mikrotalasnu, oljuštite avokado, presecite ga, izvadite košticu i izbodite ga čačkalicom na nekoliko mesta. Stavite ga u posudu i zagrevajte 30 do 60 sekundi.

Sličan trik možete primeniti i u rerni. Zagrejte je na 90 stepeni, umotajte oljušten avokado bez koštice u foliju i pecite oko 10 minuta.

Ipak, imajte na umu da će ove metode omekšati plod, ali mu neće dati pravi ukus zrelog avokada.

Kako da avokado sazri prirodno?

Najbolji način je da iskoristite etilen - prirodni gas koji ubrzava sazrevanje voća.

Stavite avokado u papirnu kesu zajedno sa bananom i ostavite na sobnoj temperaturi. Za 8 do 10 sati avokado može postati mekan i spreman za jelo.

Ako nemate bananu, poslužiće i jabuka ili paradajz.

Još jedan trik je da avokado stavite na sunčanu prozorsku dasku. Toplota i sunčevi zraci ubrzaće sazrevanje, pa bi za 2 do 3 dana trebalo da bude idealan.

Važno: nikako ga ne stavljajte u frižider ako želite da sazri, jer će ostati tvrd.

Kako da znate da je avokado zreo?

Zreo avokado je mekan na dodir i blago popušta pod pritiskom prsta, ali ne sme biti gnjecav. Kora bi trebalo lako da se odvaja od mesa.

Upravo tada avokado ima najbolju teksturu i najlepši ukus.