Srbija je ovih dana pod udarom jakog toplotnog talasa, a temperature u pojedinim gradovima dostižu i prelaze 38 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da nas očekuju tropski dani i noći, što dodatno otežava svakodnevno funkcionisanje, ali i kvalitet sna.

Lekari zato apeluju na građane da tokom velikih vrućina posebno obrate pažnju na unos tečnosti, ali i na pića koja bi trebalo izbegavati.

Kako ističu stručnjaci, dve vrste napitaka mogu dodatno opteretiti organizam tokom ekstremnih temperatura - alkohol i pića sa kofeinom.

Ova 2 pića izbegavajte tokom velikih vrućina

Iako mnogi leti posežu za hladnim pivom, koktelima, ledenom kafom ili energetskim pićima, doktori upozoravaju da upravo takvi napici mogu pogoršati posledice vrućine.

Alkohol dodatno opterećuje organizam, remeti san i podstiče gubitak tečnosti, što može ubrzati dehidraciju.

S druge strane, kofeinska pića poput kafe, energetskih napitaka i pojedinih gaziranih pića deluju kao blagi diuretici, pa telo može brže da izgubi dragocenu tečnost.

To je posebno opasno tokom tropskih dana kada organizam već troši ogromnu količinu energije pokušavajući da održi normalnu telesnu temperaturu.

Vrućina remeti san i iscrpljuje organizam

Jedan od najvećih problema tokom toplotnih talasa su neprospavane noći.

Kada su noći tropske i temperatura ne pada dovoljno, telo teže ulazi u fazu dubokog sna. Posledice su umor, manjak koncentracije, razdražljivost i pad energije.

Stručnjaci podsećaju da odrasloj osobi uglavnom treba između 7 i 9 sati kvalitetnog sna.

Nedostatak sna može negativno uticati na:

imunitet

koncentraciju

pamćenje

raspoloženje

rad srca i krvnih sudova

Kako lakše podneti tropske noći

Lekari savetuju da se tokom toplotnog talasa držite uobičajene rutine koliko god je moguće.

Preporuke su jednostavne:

pijte dovoljno vode tokom celog dana

izbegavajte alkohol u večernjim satima

smanjite unos kafe i energetskih pića

večerajte laganije

rashladite prostoriju pre spavanja

izbegavajte popodnevno spavanje

Stručnjaci upozoravaju i da se tokom velikih vrućina ljudi često osećaju iscrpljeno jer telo troši mnogo energije na hlađenje.

Zato je odmor, hidratacija i pravilno ponašanje tokom toplotnog talasa važnije nego ikad.