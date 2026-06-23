Tajna dobre ledene kafe nije u količini leda, već u tome da led ne bude obična voda. Ovaj recept za ledenu kafu rešava problem koji često kvari domaće varijante: kada se kockice leda otope, piće postaje razvodnjeno i gubi ukus. Zato se kafa zamrzava u kockice. Kako se one tope, napitak postaje jači umesto slabiji.

Domaća ledena kafa često ispadne razvodnjena jer se vruća kafa sipa preko običnog leda, pa se brzo pretvori u mlak i bezukusan napitak. Rešenje je jednostavno: umesto vode, koriste se kockice od kafe, pa svaki gutljaj ostaje punog ukusa do kraja.

Za pripremu frapea sa kafom potrebni su instant kafa, mleko, kakao u prahu i čokoladne mrvice ili rendana čokolada za posluživanje. Sastojci su uobičajeni i verovatno ih već imate kod kuće.

Instant kafu treba rastopiti u vatrostalnoj posudi sa vrućom vodom, zatim dodati hladnu vodu i sve dobro promešati. Tako pripremljenu kafu sipati u kalup za led i ostaviti u zamrzivaču oko šest sati. Mleko se zagreva na laganoj vatri, pa se u njemu razmuti kakao. Važno je da se mleko ne kuva, već samo blago zagreje kako bi se kakao lepo sjedinio.

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Rasporedite kockice kafe u čaše. Prelijte ih mlekom sa kakaom i pospite rendanom čokoladom. Po želji možete dodati kuglu sladoleda ili kašiku umućene slatke pavlake, pa preko toga još malo čokoladnih mrvica.

Ova ledena kafa u domaćoj varijanti ima oko 200 do 300 kalorija po čaši kada se pravi sa punomasnim mlekom, kakaom i čokoladom. Ako se koristi biljno mleko bez šećera i izostavi sladoled, kalorijska vrednost može pasti ispod 150.

Da bi napitak bio još bolji, kakao je najbolje uzeti nezaslađen, jer čokolada na vrhu već daje dovoljno slatkoće. Mleko je poželjno ohladiti pre sipanja preko kockica kako bi se one sporije topile. Kockice kafe je praktično napraviti unapred i ostaviti ih preko noći, pa ujutru imate spremnu osnovu za brz napitak.

Ako više volite crnu kafu, mleko i kakao se mogu izostaviti. Kockice prelijte hladnom vodom ili gaziranom vodom, dodajte malo kore limuna i dobićete osvežavajući napitak drugačijeg karaktera, ali sa istom osnovom.

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