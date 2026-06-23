Tajna dobre ledene kafe nije u količini leda, već u tome da led ne bude obična voda. Ovaj recept za ledenu kafu rešava problem koji često kvari domaće varijante: kada se kockice leda otope, piće postaje razvodnjeno i gubi ukus. Zato se kafa zamrzava u kockice. Kako se one tope, napitak postaje jači umesto slabiji.

Domaća ledena kafa često ispadne razvodnjena jer se vruća kafa sipa preko običnog leda, pa se brzo pretvori u mlak i bezukusan napitak. Rešenje je jednostavno: umesto vode, koriste se kockice od kafe, pa svaki gutljaj ostaje punog ukusa do kraja.

Za pripremu frapea sa kafom potrebni su instant kafa, mleko, kakao u prahu i čokoladne mrvice ili rendana čokolada za posluživanje. Sastojci su uobičajeni i verovatno ih već imate kod kuće.

Instant kafu treba rastopiti u vatrostalnoj posudi sa vrućom vodom, zatim dodati hladnu vodu i sve dobro promešati. Tako pripremljenu kafu sipati u kalup za led i ostaviti u zamrzivaču oko šest sati. Mleko se zagreva na laganoj vatri, pa se u njemu razmuti kakao. Važno je da se mleko ne kuva, već samo blago zagreje kako bi se kakao lepo sjedinio.