Četiri suplementa koja se često prodaju u apotekama kao bezbedna mogu ozbiljno da ugroze zdravlje jetre, upozoravaju nutricionisti i hepatolozi.

Prema podacima baze LiverTox Nacionalnog instituta za dijabetes u SAD, biljni i dijetetski suplementi odgovorni su za više od 16 odsto svih prijavljenih slučajeva oštećenja jetre izazvanih lekovima, a taj broj i dalje raste.

Ekstrakt zelenog čaja: Šolja je bezbedna, kapsule mogu biti problem

Zeleni čaj kao napitak i ekstrakt zelenog čaja u kapsulama nisu isto. Jedna kapsula može sadržati tri do četiri puta više aktivne supstance EGCG nego šolja čaja.

Stručnjaci upozoravaju da veće doze mogu povećati rizik od oštećenja jetre, a ekstrakt zelenog čaja povezuje se sa velikim brojem dokumentovanih slučajeva.

Vitamin A: Višak se zadržava u organizmu

Za razliku od vitamina C i B, vitamin A je rastvorljiv u mastima, što znači da telo njegov višak skladišti umesto da ga izbaci.

Vremenom preteran unos može dovesti do toksičnosti, upale jetre, pa čak i ozbiljnih oštećenja. Lekari navode da većina ljudi dovoljne količine vitamina A unosi kroz ishranu — iz jaja, mlečnih proizvoda i narandžastog povrća.

Kurkuma sa crnim biberom: Popularna kombinacija pod lupom

Kurkuma je poznata po antiinflamatornim svojstvima, ali suplementi koji kombinuju kurkumu i crni biber mogu predstavljati rizik.

Piperin iz crnog bibera usporava razgradnju kurkumina u jetri, što može dovesti do nagomilavanja i potencijalno toksičnih nivoa u organizmu.

Ašvaganda: Oprez i kod biljnih preparata

Ašvaganda se često koristi za smanjenje stresa i bolji san, ali stručnjaci upozoravaju da ni biljni preparati nisu bezazleni.

Zabeleženi su slučajevi ozbiljnog oštećenja jetre povezani sa ovim suplementom, uključujući i one koji su zahtevali transplantaciju.

Ako primetite simptome poput umora, mučnine, tamnog urina ili žutila kože i očiju, odmah prekinite uzimanje i obratite se lekaru.

Šta savetuju lekari?

Stručnjaci preporučuju da suplemente nikada ne uzimate nasumično. Pre početka upotrebe najbolje je uraditi analize i proveriti da li zaista postoji deficit.

Takođe, važno je birati proverene proizvode sa sertifikatima kvaliteta i obavezno se konsultovati sa lekarom, naročito ako imate hronične zdravstvene probleme.