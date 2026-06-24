Sezona svežeg voća idealna je za pripremu domaćeg džema koji će tokom cele godine biti nezaobilazan dodatak palačinkama, pecivima i doručku. Da bi svaki put uspeo, važno je obratiti pažnju na nekoliko osnovnih pravila koja primenjuju iskusne domaćice.

Kod pripreme džema od jagoda savetuje se da se plodovi ne peru pod mlazom vode, već da se pažljivo prebrišu vlažnom krpom kako bi zadržali što bolju teksturu i ukus. Jednako je važan i odnos voća i šećera, te za kilogram jagoda preporučuje se kilogram šećera.

Temperatura kuvanja igra ključnu ulogu u konačnom rezultatu. Na početku se džem može kuvati na jačoj vatri dok ne provri, a zatim je potrebno smanjiti temperaturu i nastaviti lagano kuvanje uz redovno uklanjanje pene sa površine. Na taj način džem zadržava lepšu boju i prijatniji ukus.

Vreme kuvanja takođe utiče na izgled i gustinu, pa se preporučuje da traje između 30 i 45 minuta. Duže kuvanje može dovesti do tamnije boje, zbog čega je važno pronaći pravu meru kako bi džem ostao ukusan, aromatičan i savršene konzistencije.