Srbi ga veoma vole, ali mnogi ne znaju njegovu navodnu tajnu moć. Postoje razne biljke za koje se prema narodnom verovanju i feng šuiju smatra da privlače novac, a među najpoznatijima su krasula, pahira i zamija. Međutim, one nisu jedine biljke kojima se pripisuju posebna svojstva koja mogu uticati na finansijsku sreću.

Postoji još jedan prelep cvet koji je veoma omiljen i sada je njegova sezona, a s razlogom se naziva kraljevskim cvetom. Njegova navodna moć da privuče novac smatra se jačom u odnosu na druge biljke, a reč je o božuru.

Kako se koristi božur za privlačenje bogatstva?

Ovaj kraljevski cvet najčešće se povezuje sa ljubavlju i nežnošću, ali prema verovanjima mu se pripisuje i dodatno značenje vezano za novac, pod uslovom da mu se posveti određena pažnja.

Ukoliko želite da ga iskoristite u tom smislu, prema narodnim tumačenjima, latice božura se prvo osuše, a zatim se jedna stavi u novčanik, uz verovanje da to može doprineti privlačenju finansijske sreće.

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