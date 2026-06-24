Mnogi ljudi ga smatraju kraljevskim cvetom i nije ni čudo jer se veruje da može doneti bogatstvo. Srbi ga veoma vole, ali mnogi ne poznaju njegovu navodnu tajnu moć, odnosno verovanje da može doprineti finansijskom blagostanju ako se uradi samo jedna stvar.

Svako od nas bi voleo da zna čaroban način za bogaćenje. Ne postoji jedan savršen način da se trenutno poveća stanje na bankovnom računu, ali postoje mnogi narodni trikovi koji mogu pomoći u tome jer im se pripisuju posebne moći.

Srbi ga veoma vole, ali mnogi ne znaju njegovu navodnu tajnu moć. Postoje razne biljke za koje se prema narodnom verovanju i feng šuiju smatra da privlače novac, a među najpoznatijima su krasula, pahira i zamija. Međutim, one nisu jedine biljke kojima se pripisuju posebna svojstva koja mogu uticati na finansijsku sreću.

Postoji još jedan prelep cvet koji je veoma omiljen i sada je njegova sezona, a s razlogom se naziva kraljevskim cvetom. Njegova navodna moć da privuče novac smatra se jačom u odnosu na druge biljke, a reč je o božuru.

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Kako se koristi božur za privlačenje bogatstva?

Ovaj kraljevski cvet najčešće se povezuje sa ljubavlju i nežnošću, ali prema verovanjima mu se pripisuje i dodatno značenje vezano za novac, pod uslovom da mu se posveti određena pažnja.

Ukoliko želite da ga iskoristite u tom smislu, prema narodnim tumačenjima, latice božura se prvo osuše, a zatim se jedna stavi u novčanik, uz verovanje da to može doprineti privlačenju finansijske sreće.

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