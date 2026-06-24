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Mnogi ljudi ga smatraju kraljevskim cvetom i nije ni čudo jer se veruje da može doneti bogatstvo. Srbi ga veoma vole, ali mnogi ne poznaju njegovu navodnu tajnu moć, odnosno verovanje da može doprineti finansijskom blagostanju ako se uradi samo jedna stvar.
Svako od nas bi voleo da zna čaroban način za bogaćenje. Ne postoji jedan savršen način da se trenutno poveća stanje na bankovnom računu, ali postoje mnogi narodni trikovi koji mogu pomoći u tome jer im se pripisuju posebne moći.
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