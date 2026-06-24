Dovoljna je jedna varnica sa roštilja da se pampas trava pretvori u baklju za manje od pet minuta. To je deo priče koji vam rasadnik neće reći dok plaćate za onu raskošnu, paperjastu biljku sa Instagrama.

Izgleda kao da je stigla iz kataloga za luksuzno uređenje dvorišta, ali u stvarnosti može predstavljati ozbiljnu opasnost kada se nađe preblizu kuće.

Zašto se pampas trava leti pretvara u rizik

Odgovor se krije u njenoj građi. Ispod guste i dekorativne krošnje nalazi se velika količina suvih vlakana koja tokom letnjih vrućina postaju lako zapaljiv materijal. Dovoljni su opušak, iskra sa roštilja ili vatromet iz komšiluka da dođe do požara. Pošto može da naraste i do tri metra, vatra se veoma brzo širi i lako zahvata nadstrešnice, ograde ili krovove.

Najveći problem nije sama biljka, već mesto na kojem se sadi. Često se nalazi neposredno uz zidove kuća, pored garaža ili ispod prozora. U gusto naseljenim područjima, gde su objekti veoma blizu jedni drugima, ovakav žbun može predstavljati opasnost za čitavo naselje, a ne samo za jedno domaćinstvo.

Biljka koja lako preuzima ceo vrt

Iako izgleda nežno i dekorativno, pampas trava može veoma brzo da se proširi po dvorištu. Jedan busen proizvodi veliki broj sitnih semenki koje vetar raznosi na različite strane. Kada se ukorene, nove biljke troše vodu i hranljive materije iz zemljišta, ostavljajući manje prostora za ostalo cveće i biljke. Zbog toga uređeni vrt za svega nekoliko godina može postati prostor u kojem dominira upravo pampas trava.

Listovi koji mogu da izazovu posekotine

Na prvi pogled njeni listovi podsećaju na običnu travu, ali njihove ivice mogu biti veoma oštre. Dodir sa njima često izaziva neprijatne ogrebotine i posekotine, posebno kod dece koja se igraju u dvorištu. Rizik postoji i za kućne ljubimce koji prolaze kroz žbunje ili istražuju baštu. Zato se preporučuje da se pampas trava ne sadi uz staze i mesta gde ljudi često prolaze.

Šta uraditi ako je već posađena uz kuću

Nije neophodno odmah ukloniti biljku, ali je važno redovno održavanje. Tokom leta treba uklanjati suve i smeđe delove iz unutrašnjosti busena jer se oni najlakše zapale. Takođe, prostor oko biljke treba održavati urednim i bez izvora otvorenog plamena.

Još bolje rešenje je da se pampas trava premesti na deo dvorišta koji je udaljen od kuće, krova i drugih zapaljivih objekata. Ukoliko želite sličan dekorativni efekat, postoje i druge vrste ukrasnih trava koje pružaju atraktivan izgled, a pritom predstavljaju manji rizik tokom letnjih vrućina.

Video: