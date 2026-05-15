Tople letnje večeri na terasi ili u dvorištu često pokvare dosadni komarci. Osim što ubodi svrbe i nerviraju, ovi insekti mogu prenositi i razne bolesti, pa mnogi traže način da ih se reše bez jakih hemikalija.

Sve više ljudi zato koristi prirodne trikove, a jedan od najjednostavnijih uključuje običan talog od kafe.

Kada se talog osuši, dovoljno je da ga stavite u vatrostalnu posudu i lagano zapalite. Dim koji se oslobađa komarcima veoma smeta i tera ih iz prostora. Deo taloga može se posuti i u stajaću vodu gde se razvijaju larve, čime se sprečava njihovo razmnožavanje.

Osim kafe, komarci ne podnose ni mirise određenih biljaka. Lavanda, bosiljak, ruzmarin, nana i matičnjak mogu napraviti prirodnu zaštitu ako ih držite na terasi, balkonu ili pored mesta gde sedite.

Mnogi dodatno protrljaju listove ovih biljaka po rukama kako bi miris bio jači i efikasniji protiv komaraca.

Dobra zaštita mogu biti i eterična ulja lavande, citronele, eukaliptusa ili nane. Nekoliko kapi možete sipati u difuzer ili napraviti domaći sprej tako što ćete ulje pomešati sa vodom i malo alkohola, pa poprskati odeću i prostor oko sebe.

Stručnjaci upozoravaju da je prevencija najvažnija. Komarci se najviše razmnožavaju u stajaćoj vodi, pa je važno redovno prazniti saksije, kante, igračke i sve posude u kojima se voda zadržava posle kiše.

Zanimljivo je da čak i običan ventilator može pomoći. Blagi protok vazduha otežava komarcima da lete i sleću, a uz to raspršuje ugljen-dioksid koji ih privlači ljudima.

Kombinacijom ovih jednostavnih trikova možete napraviti prijatniji prostor bez komaraca i uživati u letnjim večerima bez nerviranja.