Čišćenje šporeta, a posebno ringli, mnogima je jedan od najzahtevnijih kućnih poslova, naročito kada se tokom kuvanja na njima nakupe masnoća, zagoreli ostaci hrane i tragovi prosute tečnosti. Iako mnogi posežu za jakim hemijskim sredstvima, stari trikovi domaćica često daju podjednako dobre, a ponekad i bolje rezultate.

Za temeljno čišćenje ringli dovoljno je napraviti jednostavnu domaću pastu od nekoliko sastojaka koje većina već ima u kuhinji, praška za pecivo, limunovog soka i deterdženta za sudove. Kada se sastojci sjedine, dobija se gusta smesa koja se nanosi direktno na zaprljane površine.

Pastu je potrebno dobro utrljati mekšom četkicom, kako bi se uklonile naslage masnoće i prljavštine. Kod tvrdokornijih fleka može pomoći i žica za sudove, ali uz oprez kako ne bi došlo do grebanja površine. Nakon toga, ringle se prebrišu sunđerom natopljenim toplom vodom, a višak vlage ukloni se suvom krpom.

Za završni efekat i dodatni sjaj postoji još jedan trik koji su koristile naše bake, na potpuno hladne ringle nanese se nekoliko kapi ulja, koje se zatim ravnomerno utrljaju pomoću komadića aluminijumske folije. Na taj način površina dobija lep sjaj, pa čak i stariji šporet može izgledati gotovo kao nov.