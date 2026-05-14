Astrološki gledano, znak koji se najčešće povezuje sa stabilnošću, novcem i "magnetom za finansijsku sigurnost" je Bik.

Bik je zemljani znak kojim vlada Venera, pa u sebi spaja ljubav prema udobnosti, sigurnosti i materijalnim vrednostima. Njegova energija je postojana i strpljiva, pa retko ulazi u rizične poteze, ali zato gotovo uvek gradi finansije polako i sigurno. Čak i kada dođu teži periodi, Bik se nekako “uvek snađe” i pronađe način da ponovo dođe do stabilnosti.

U astrološkom smislu, Bik ima i jak osećaj za vrednost, zna šta vredi, kako da zaradi i kako da sačuva novac. Zato se često kaže da ovaj znak ima prirodnu sposobnost da privuče materijalnu sigurnost tokom života.

U istu grupu stabilnijih finansijskih znakova spadaju i Jarac, koji sve gradi disciplinom i dugoročnim planom, kao i Škorpija, koja se često finansijski "izvuče" i regeneriše i posle velikih padova.

Ali ako govorimo o znaku koji se najčešće opisuje kao onaj kod kog "pare nekako uvek dođu", astrologija najčešće pokazuje prstom upravo na Bika.