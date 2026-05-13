Ako se plašite paukova i ne želite da ih viđate po kući, postoje jednostavni i prirodni načini da ih oterate bez upotrebe hemikalija. Naše bake su još od davnina koristile trikove sa sastojcima koje su imale pri ruci, a mnogi tvrde da ove metode i danas daju odlične rezultate.

Limun tera paukove iz kuće

Paukovi ne podnose intenzivne mirise citrusa, posebno limuna i pomorandže. Zato se ovaj bakin trik koji tera napasnike i danas smatra jednim od najefikasnijih prirodnih rešenja.

Potrebno je samo da limun ili pomorandžu isečete na kriške zajedno sa korom i rasporedite po prostorijama, naročito u uglovima, blizu prozora i vrata. Kriške menjajte na nekoliko dana kako se ne bi osušile.

Kesten i orasi kao prirodna zaštita

Prema starim verovanjima, paukovi izbegavaju mesta na kojima se nalaze kestenje i orasi. Mnogi ih zato drže na terasi, pored prozora ili u ćoškovima prostorija.

Osim što mogu pomoći da paukovi ne ulaze u dom, ovaj trik je potpuno prirodan i bezbedan za ukućane.

Ulje peperminta je moćan saveznik

Naše bake su često koristile nanu za teranje insekata, a danas se kao još jače rešenje preporučuje eterično ulje peperminta.

Paukovi ne podnose njegov jak miris, pa će izbegavati mesta na kojima se nalazi. Nekoliko kapi ulja možete nakapati na vatu i postaviti u ćoškove doma.

Druga opcija je da napravite prirodni sprej: u bocu sa raspršivačem sipajte vodu i nekoliko kapi ulja peperminta, pa poprskajte mesta gde se paukovi najčešće pojavljuju.

Prirodno rešenje bez hemikalija

Ovi jednostavni trikovi ne koštaju mnogo, a mogu pomoći da vaš dom ostane bez paukova na potpuno prirodan način. Limun, kesten, orasi i pepermint koriste se generacijama i mnogi i danas tvrde da su veoma efikasni.

