Rotaciona dijeta osmišljena je pre više od 50 godina, ali je iz nekog razloga ovih dana ponovo postala aktuelna i Srbi je masovno guglaju. Pravila su jednostavna, drži se tri nedelje, a navodno se gubi pola kilograma dnevno.

Rotacionu dijetu je osmislio dr Martin Katan davne 1963. godine kad je zahvaljujući sopstvenom režimu ishrane smršao čak 34 kilograma za manje od godinu dana, koji mu se nisu kasnije vratili. Posle je napisao i knjigu koja se prodaje širom sveta u milionima primeraka, uprkos tome što nutricionisti oštro osuđuju ovako restriktivne dijete.

Rotaciona dijeta nije laka, dosta je restriktivna, ali deluje brzo. Katan tvrdi da ljudi u proseku mogu očekivati gubitak više od 2,3 kilograma u prvoj nedelji, oko 1,1 kilogram u drugoj nedelji i opet do 2,3 kilograma u trećoj. U najboljem slučaju gubi se oko pola kilograma dnevno, ali samo ako se striktno poštuju pravila.

A pravila se svode na brojanje kalorija. Rotaciona dijeta je tronedeljni program ishrane.

Prva tri dana dozvoljen je unos samo 600 kalorija dnevno, a naredna četiri dana 900 kalorija dnevno. U drugoj nedelji se svih sedam dana unosi 1200 kalorija dnevno, a treća nedelja je ponavljanje prvih sedam dana sa 600 i 900 kalorija. Nakon toga sledi obavezna pauza tokom koje se postepeno uvode nove namirnice u ishranu. Ipak, i tad treba izbegavati masne namirnice, slatkiše, alkohol, i povećati fizičku aktivnost.

Livestrong daje primer jelovnika za rotacionu dijetu – koji pokriva unos 600, 900 i 1200 kalorija.

Kad je dozvoljen unos 600 kalorija

Tokom prva tri dana rotacione dijete, dnevni unos ne bi trebalo da pređe 600 kalorija.

Doručak: pola grejpa sa kriškom hleba od celog zrna i malo sira; ili pola banane i šolja žitarica sa obranim mlekom; ili parče hleba od celog zrna sa kikiriki puterom i jabuka.

Ručak: oko 100 g nemasnog sira, 50 g tunjevine ili lososa, pet krekera ili kriška hleba od integralne pšenice i šolja povrća.

Večera: 85 g mesa po izboru, šolja povrća, parče sira, salata i voćka.

Kad je dozvoljen unos 900 kalorija

Sledeća četiri dana rotacione dijete omogućavaju osobi da unosi 900 kalorija dnevno.

Doručak: pola banane, žitarice i obrano mleko; ili šolja bobičastog voća, pet integralnih krekera i 100 g nemasnog sira.

Ručak: 50 g tunjevine s kašičicom majoneza, dve kriške integralnog hleba i pola grejpa.

Večera: šolja špargle ili boranije, 85 g mesa po izboru i jedna jabuka.



Kad je dozvoljen unos 1.200 kalorija

U drugoj nedelji rotaciona dijeta dozvoljava unos 1.200 kalorija. Voće može da se jede i triput dnevno, a obroci se mogu “pojačati” sa po kašičicom putera, margarina, majoneza ili salatnog preliva. Porcije mesa se povećavaju na 150-170 g. Kada se ovih sedam dana završi, rotacija započinje iznova.

Dijeta se, navodno, uz pauze od nedelju-dve može ponavljati do postizanja željene težine.

Naravno, svi koji pomisle da krenu na rotacionu, ali i bilo koju drugu dijetu, pre početka bi svakako trebalo da se konsultuju s lekarom, naročito ako postoje bilo kakvi zdravstveni problemi.