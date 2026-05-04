Onaj ko vam je pokvario raspoloženje učinio je ovo: povećao vaš je nivo hemoglobina i adrenalina dok ste bili besni. I naglo ga ispustio - kada ste iskusili depresiju i umor. Vaš stomak je stvorio korozivni sok. Izazvan spazam kapilara. Poremećeni metabolički proces.

U stvari, taj čovek vas je pretukao rečima - potpuno iste stvari se dešavaju u vašem telu kao kada vas neko pretuče. To vam uđe u krvotok.

Ako ste brzo oterali drsku osobu i pokušali da je zaboravite, neće vam se dogoditi ništa loše. Ako ste dugo izdržali i nastavili da komunicirate, to nije dobro za vaše zdravlje. Opasno je.

A onaj ko vam podiže raspoloženje: rekao je nešto prijatno, našalio se sa vama, podelio smešnu anegdotu ili napisao vam kompliment - to je izazvalo oslobađanje hormona koji jača zdravlje.

Vidici vam se šire, dobijate više kiseonika, metabolizam se poboljšava i imuni sistem vam jača. Život traje.

Tada i vi dobijete želju da uradite ili kažete nešto lepo i prijatno - započela je lančana reakcija.

Dobro raspoloženje utiče na testove krvi i uopšte na celo telo, a samim tim i na životni vek.

Morate voditi računa o svom dobrom raspoloženju. I cenite one koji ga daju. I ne dopustite da vam se pokvari raspoloženje, ne dozvolite da vam lupaju šamare pogrdnim rečima.

Kada se probudite ujutru shvatite to kao novo rođenje, novi mali život - neka počne sa dobrim raspoloženjem, sa dobrim vestima i malim zadovoljstvima.