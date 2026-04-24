Influenserka Sofija Kralo, koju na Instagramu prati oko 203 hiljade ljudi, redovno deli prizore luksuznog života, od vožnji helikopterom i kupovine u ekskluzivnim buticima do večera u vrhunskim restoranima.

Danas živi u Dubaiju, a često naglašava da je takav život sama privukla kroz manifestaciju.

"Živim u svom manifestovanom svetu snova u kojem se ostvaruje sve što poželim", kaže.

Otvoreno govori i o tome da je njen suprug izuzetno bogat te da stoji iza, kako tvrdi, imperija parfema svetske klase. Ujedno priznaje da uz takav stil života dolaze i određena pravila kojih se mora pridržavati.

Tako, primera radi, kućni poslovi nisu deo njene svakodnevice.

"Nikada ne kuvam niti čistim kuću. To je posao za sobaricu" navela je.

Osim toga, ne vozi sama, već se uvek kreće uz supruga ili vozača, a posebnu pažnju izazvala je i činjenica da ne koristi vlastiti novac.

"Koristim isključivo njegove kreditne kartice" rekla je, a među pravilima je i to da se ne šminka sama, već o njenom izgledu brinu profesionalci.

Iako mnogima takav način života deluje ograničavajuće, ona tvrdi da joj odgovara.

"Ponekad je lep osećaj igrati po određenim pravilima" zaključila je.

