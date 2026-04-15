Mnogi veruju da visok koeficijent inteligencije znači lakši i uspešniji život. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije uvek tako. Iako inteligencija donosi brojne prednosti, ona može biti i izvor problema, naročito u odraslom dobu.

Nedovoljna mentalna stimulacija

Prema rečima kliničkog psihologa Anđelike Šils, veoma visok IQ može se posmatrati kao oblik neurodivergentnosti koji utiče na svakodnevni život, odnose i mentalno zdravlje.

Dok prosečna osoba ima IQ oko 100, ljudi koje smatramo uspešnima, poput lekara ili advokata, često imaju oko 120. Međutim, osobe sa još višim IQ-om često se suočavaju sa neočekivanim izazovima. Jedan od glavnih problema je osećaj da ih okruženje ne stimuliše dovoljno. Iako brzo uče i lako pamte, mnoge stvari im postaju dosadne i neispunjavajuće.

Osećaj nerazumevanja

Psihoterapeut Imi Lo objašnjava da se visoko inteligentni ljudi često osećaju izolovano. Njihov način razmišljanja i brzina obrade informacija mogu delovati zastrašujuće drugima, zbog čega se teško uklapaju u društvo.

Zbog toga često žude za dubokim povezivanjem sa nekim ko ih zaista razume. Kada takvu osobu pronađu, vezuju se snažno, ponekad čak i po cenu ostajanja u nezdravim odnosima.

Stalna potreba za većim izazovima

Jedna od najčešćih „pritužbi“ visoko inteligentnih ljudi jeste da im je stalno dosadno ili da nisu dovoljno mentalno izazvani, tvrdi psiholog Šils na svom TikTok profilu. Ovaj osećaj nedostatka stimulacije može imati ozbiljne posledice:

· gubitak motivacije

· problemi u međuljudskim odnosima

· sklonost ka lošim životnim izborima.

Dugoročne posledice i rešenje

Nedostatak intelektualnih izazova može uticati i na kognitivne sposobnosti tokom vremena. Istraživanja pokazuju da je za mentalno zdravlje važno baviti se aktivnostima koje podstiču mozak.

Iako visok IQ može doneti osećaj usamljenosti i nerazumevanja, uz adekvatnu podršku i rad na sebi moguće je prevazići ove izazove i izgraditi kvalitetne odnose.

