Postoji jednostavan baštovanski trik koji, prema iskustvima, može značajno da poveća rod paradajza i sve što je potrebno jeste da se pored njega posade određene biljke, posebno bosiljak.

Navodi se da je idealno posaditi tri sadnice bosiljka uz svaku biljku paradajza, jer ova biljka navodno podstiče bolji rast, jača aromu i deluje kao prirodna zaštita. Ako se bosiljak redovno orezuje, dodatno se razgranava i postaje još korisniji u bašti.

Pored bosiljka, preporučuje se i neven, koji se smatra prirodnim saveznikom paradajza i može doprineti boljem rodu, kao i beli luk koji pomaže u odbijanju štetnih insekata poput crvenog pauka.

S druge strane, postoje i biljke koje nije poželjno saditi u blizini paradajza. Tu spadaju krompir, krastavac, paprika i visoki pasulj, jer mogu da prenose bolesti ili da ometaju njegov rast.

Za bolji efekat i iskorišćenost prostora, uz paradajz se mogu saditi i niske mahunarke, šargarepa, salata, spanać, peršun i druge kulture koje ne smetaju njegovom razvoju.

Na ovaj način, pravilnim kombinovanjem biljaka u bašti, može se dobiti zdraviji paradajz i bogatiji rod.



