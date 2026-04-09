Cene jagnjetine ove godine ozbiljno su porasle, pa su mnogi za Uskrs izdvajali i do 20 evra po kilogramu. Velika potražnja i ograničena ponuda omogućile su proizvođačima da podignu cene, ali bi situacija uskoro mogla da se promeni zbog dolaska jeftinijeg mesa iz Australije.

I dok tržište postaje sve neizvesnije, jedno pitanje je važnije nego ikad – kako prepoznati dobru, svežu jagnjetinu i ne baciti novac na loš komad mesa?

Ključni znakovi koje morate znati

Iskusni mesari ističu da se kvalitet jagnjetine može prepoznati na prvi pogled – ako znate gde da gledate.

Sveže meso treba da bude svetloružičaste boje, bez tamnih fleka ili sivkastih tonova. Ako deluje bledo ili previše tamno, to je znak da nije sveže.

Još jedan važan detalj su rebra – kod mlade jagnjetine ona su manja i tanja. Ako su velika i izražena, gotovo je sigurno reč o starijem mesu.

Takođe, meso mora biti elastično i „živo“ na dodir. Ako je tvrdo i ukočeno, to je znak da je dugo stajalo.

Nakon sporazuma između Evropska unija i Australija, očekuje se veći uvoz mesa po nižim cenama. To bi moglo da utiče i na domaće tržište.

Australijska jagnjetina dolazi sa velikih farmi gde su troškovi proizvodnje niži, pa je i cena u proseku oko 30% manja. Iako mora da zadovolji evropske standarde, mnogi stručnjaci upozoravaju da će jeftinije meso svakako stvoriti pritisak na domaće proizvođače.

Domaće ili uvozno – šta je bolji izbor?

Kupci i dalje najviše veruju domaćoj jagnjetini, posebno iz tradicionalnih stočarskih krajeva. Međutim, zbog razlike u ceni, sve više ljudi će se okretati i uvoznim opcijama.

Zato je najvažnije da znate kako da procenite kvalitet – bez obzira na poreklo.

U vremenu kada cene rastu, a ponuda se menja, znanje je najbolja zaštita kupca. Jedan pogled na boju, strukturu i veličinu rebara može vam otkriti sve. Jer dobra jagnjetina se prepoznaje odmah – a loša može skupo da vas košta.