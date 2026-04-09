Da bismo bolje razumeli dinamiku između ovih ključnih figura u mnogim porodičnim odnosima, odlučili smo da postavimo nekoliko pitanja svekrvama. Želeli smo da čujemo njihove iskrene misli o stvarima koje ih najviše nerviraju kod njihovih snajki.

Nada, 66

- Moja snajka ima 30 godina, draga mi je, ali su arogancija i prepotencija stvari koje me najviše nerviraju. Ponekad se ponaša kao da je sve najbolje znala pre nego što je ušla u našu porodicu. Mislim da bi bilo korisno da mi dozvoli da joj nešto pokažem, da je naučim, ipak sam starija od nje i imam više iskustva. Na kraju krajeva, svi mi učimo jedni od drugih, zar ne, pa i ja sam tako učila od moje svekrve.

Gordana, 71

- U braku sa mojim sinom je 17 godina i od kada znam za nju nas dve imamo konflikte, a najčešće uzrok su finansijski problemi. Snajka često troši bez razmišljanja, što stvara napetost u kući. Volela bih da moja snajka bude više kao ja, da planira kako će potrošiti novac. To bi nam svima pomoglo da se osećamo sigurnije i manje napeto, naročito mom sinu.

Mirjana, 63

- Mnogo me nervira način na koji vaspitava decu. Njima je sve dozovoljeno, ne smeš da ih kritikuješ, ne daj bože da povisiš tom ako nešto pogreše, jer su zaboga sve to mali ljudi koji imaju svoja osećanja koje moramo da poštujemo. U redu, ali ako dete pet puta radi istu stvar uprkos tome što si mu pet puta rekao da to više ne radi, onda svakako mora da se primeni neka druga metoda, poput kazne. Ona to odbija, sto puta mi je rekla da se ne mešam. Ja ćutim i gledam sve to i dođe mi da puknem. Deca moraju da znaju red, a čini mi se da ih ona odgaja da budu samoživi.

Vesna, 73

- Možda će zvučati da izmišljam, ali ja zaista ništa ne zameram mojoj snaji. Ja sam je od početka prihvatila kao izbor mog sina i tu se za mene priča završava. Poštujem njihov život i odluke, ako me nešto pitaju, ja kažem šta mislim i obrnuto, ali nikakvog mešanja i loše energije među nama nema, a znam je 20 godina.

Jela, 69

- Jako me nervira što uvek misli samo na sebe, ništa ona ne prošušta, od frizera, manikira, do nekakvih putovanja, noćnoh izlazaka. A deca? Šta je s njima? Ja sam svoj život podredila deci, ona su mi bila na prvom mestu, a čini se da ove današnje mame sve rade suprotno. Plašim se da to neće izaći na dobro.

A kakvo je vaše iskustvo sa svekravama?