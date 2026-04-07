Moda je poput oluje trendova koji se međusobno isprepliću sve dok ne osvoje srca zaljubljenica u stil. Ponekad pažnju privuče neočekivana kombinacija, a ponekad komad za koji smo mislili da smo ga odavno ostavili iza sebe, iako ga zapravo nikada nismo zaboravili.

Kao da nam kontekst u kojem živimo ne daje uvevk slobodu da nosimo (i budemo) ono što želimo. Između pantalona do kolena i majica s ¾ rukavima, vraća se i vetrovka, ,,soft chic" trend sezone proleće–leto 2026.

Nosili smo je kao deca kada bismo se uveče vraćali kući, dok bi svetlo polako nestajalo, a vazduh postajao svežiji; zatim u planinama tokom iznenadnih pljuskova; i na kraju nakon treninga, uz patike i helanke. Danas se, međutim, nešto promenilo.

Često opremljena kapuljačom, rajsferšlusom i funkcionalnim džepovima, vetrovka je dugo bila povezana sa sportom, posebno trčanjem i aktivnostima na otvorenom.

Njene jarke boje i sjajni materijali učinili su je ikonom, naročito tokom 80-ih i 90-ih, kada je postala simbol urbanog sportskog stila. Kasnije je bila svedena na isključivo praktičnu funkciju, daleko od modnih pista. No poslednjih godina moda je ponovo otkrila njen estetski potencijal i pretvorila je u trendi komad.

Vetrovka na modnim pistama za proleće/leto 2026

Modne piste za sezonu proleće/ljeto 2026 to jasno potvrđuju: vetrovka je u centru pažnje, reinterpretirana na modni način kroz široke volumene, živopisne boje i neočekivane kombinacije. ,,Fendi" se odlučuje za ultra lagan i kratak model, dok ,,Alexander Wang" bira potpuno crnu, ekstra dugu verziju, savršenu kao mini haljinu uz par salonki. Drugi se okreću prolećnoj paleti boja, predstavljajući sportsku vetrovku sa visokom kragnom i kontrastnim detaljima.

Kod nekih brendova se vetrovka nosi poput kardigana, otvorena kako bi otkrila ostatak outfita: midi suknju, prozirnu haljinu i čarape uz salonke.

Posebnu pažnju zaslužuje model koji je ,,Loewe" predstavio na pisti – šaren i zatvoren poput dukserice sa rajsferšlusom, idealan komad za igru slojevitosti. Za kraj, tu je ,,Prada", koja još jednom dokazuje kako ,,utility" stil i klasična elegancija savršeno funkcionišu zajedno. Vetrovka koju potpisuju ,,Raf" i ,,Miuccia" podseća na široku košulju, sa kragnom i dugmićima spreda.

Vetrovka na ulicama

Ako su modne piste otvorile put, ulični stil je konačna potvrda: vetrovka je izašla iz sportske garderobe i pronašla mesto u bezvremenskom ormaru. U svojim brojnim varijacijama (jednobojna ili dvobojna, poput dukserice sa rajsferšlusom, široka ili kratka) vetrovka se nosi od jutra do večeri. Ljubiteljke mode pokazuju kako se ovaj svestran i ultralagani komad savršeno uklapa i u opuštene kombinacije i u elegantne večernje autfite.

To potvrđuje i Hejli Biber, koja je pre nekoliko meseci nosila kratak model u kombinaciji s kratkim pantalonama nalik donjem vešu i sandalama na petu.

Ne služi samo kao završni detalj autfita, ponekad je vetrovka glavna zvezda. Može postati sportska (i alternativna) mini haljina za proleće, na primer u kombinaciji s cipelama na petu koje dodatno naglašavaju noge. Jednako šik alternativa je kombinovati ovaj lagani komad s dugom satenskom suknjom, stvarajući upečatljiv kontrast sa ,,vau” efektom, prenosi Vogue.

Bonus video: