Kako starimo, sve nam je teže da prespavamo celu noć bez buđenja. Nije neobično da se već u četrdesetim godinama ljudi redovno bude oko tri sata ujutru i nakon toga teško ponovo zaspu. Međutim, psiholog i stručnjak za medicinu spavanja dr Majkl J. Breus tvrdi da problem nije u godinama, već u prirodnim procesima u organizmu.

Breus je na društvenim mrežama objasnio fenomen koji muči veliki broj ljudi i ponudio objašnjenje zašto se budimo u ranim jutarnjim satima.

„Mnogi se pitaju zašto se bude između jedan i tri ujutru. Razlog je zapravo u biologiji“, rekao je on, naglašavajući da telesna temperatura igra ključnu ulogu.

„Naša unutrašnja temperatura raste tokom večeri i dostiže vrhunac oko 22.30, a zatim počinje da opada. Taj pad signalizira mozgu da počne da luči melatonin – hormon sna. Temperatura zatim nastavlja da opada, ali u jednom trenutku telo mora ponovo da se zagreje, inače bi došlo do hipotermije. Taj proces se najčešće dešava između jedan i tri ujutru, zbog čega se tada ljudi bude“, objasnio je Breus.

Kada buđenje postaje problem

Ipak, pravi problem nastaje ako nakon buđenja ne možete ponovo da zaspite.

„Većina ljudi se samo okrene i nastavi da spava. Ali kod nekih se javlja nesanica“, upozorava stručnjak.

Prema britanskoj zdravstvenoj službi NHS, nesanica podrazumeva učestale probleme sa spavanjem, ali se često može ublažiti promenom životnih navika. Odraslim osobama je u proseku potrebno između sedam i devet sati sna, iako se potrebe razlikuju od osobe do osobe.

Znaci nesanice uključuju:

često buđenje tokom noći

poteškoće sa uspavljivanjem

prerano buđenje

osećaj umora čak i nakon sna

Najčešći uzroci su stres, buka, neudoban krevet, rad u smenama, konzumacija alkohola, kao i neadekvatna temperatura u prostoriji.

Stručnjaci takođe naglašavaju da se tablete za spavanje danas retko preporučuju.

„Lekar će pokušati da otkrije uzrok nesanice kako bi se primenilo odgovarajuće lečenje. Često se preporučuje kognitivno-bihevioralna terapija, uživo ili online. Tablete za spavanje mogu imati ozbiljne nuspojave i izazvati zavisnost, pa se koriste samo kratkotrajno i u težim slučajevima“, navode iz NHS-a.