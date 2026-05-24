Domaći rezanci za supu često se raspadnu ili zamute čorbu, ali uz pravilnu tehniku mogu ostati čvrsti i elastični, baš kao nekada. Ključ nije samo u kvalitetu jaja, već pre svega u načinu pripreme testa i strpljenju tokom sušenja.

Najčešći razlog zbog kog se rezanci pretvore u kašu jeste previše vlažno testo ili dodavanje vode u smesu. Testo bi trebalo da se pravi isključivo od jaja i brašna, bez ijedne kapi vode. Osnovna mera je jedno jaje na oko 100 grama brašna, ali se brašno dodaje postepeno dok se ne dobije veoma tvrdo testo. Ako je mekano i lako se mesi, u supi će se raspasti.

Veliku ulogu ima i vrsta brašna. Umesto mekog, preporučuje se oštro brašno tip 400, koje daje bolju strukturu i čvrstinu. Tako pripremljeno testo treba da odmori najmanje pola sata pokriveno krpom, a zatim se razvlači što tanje.

Sušenje je presudan korak. Razvučene kore treba ostaviti da se prosuše pre sečenja, tako da ne budu lepljive, ali ni potpuno krte. Nakon sečenja, rezance je potrebno dodatno rastresti i sušiti još najmanje sat vremena. Samo dobro prosušeni rezanci zadržaće oblik tokom kuvanja i neće zamutiti supu.

I način kuvanja pravi razliku. Rezance treba spuštati u veliku količinu ključale supe ili vode. Ako je šerpa mala, temperatura naglo padne i testo počinje da se raspada. Kada isplivaju na površinu, rezanci su gotovi, a kratko ispiranje hladnom vodom zaustavlja dalje kuvanje.

Mogu se čuvati i duže, ali tek kada su potpuno suvi. Vlažni će se slepiti, naročito u zamrzivaču, pa ih je bolje držati na suvom mestu u kutiji. Siva boja testa najčešće je posledica oksidacije ili slabijeg kvaliteta jaja, dok domaća jaja daju intenzivniju, zlatnu nijansu. So se ne dodaje u testo, jer izvlači vlagu i utiče na teksturu, već se supa začinjava po ukusu kako bi rezanci upili slanoću tokom kuvanja.