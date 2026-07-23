Kada je velika vrućina, pijemo više tečnosti, a jedan od najzdravijih napitaka koji osvežava je limunada. Ali, stručnjaci tvrde da postoji bolji napitak od limunade u letnjim danima. To je čaj. Ne samo što će vas ledeni čaj rashladiti, već ima brojne zdravstvene prednosti.

Koliko šolja treba popiti dnevno?

Nezaslađen ledeni čaj ne sadrži šećer, masnoće niti kalorije, a bogat je antioksidansima. Nedavno je čak dobio oznaku "zdrav napitak" od strane američke agencije za hranu - FDA. Stručnjaci naglašavaju da i čajevi s kofeinom i bez njega, poput crnog, zelenog, belog ili biljnih čajeva, uspešno hidriraju telo, što je ključno tokom letnjih dana.

Iako je odlična zamena za vodu zbog ukusa, čaj ne treba potpuno zameniti vodu, već treba da bude dodatak dnevnom unosu tečnosti. Preporučuje se da se dnevno popije 2 do 4 šolje nezaslađenog čaja, uz redovan unos vode.

Može i loše uticati na zdravlje

Bilo da je topao ili hladan, čaj zadržava korisna svojstva. Polifenoli (antioksidansi) ostaju stabilni, sve dok se ne razblaži previše ili ne stoji predugo. Ipak, važno je ne preterivati s količinom čaja, jer kofein i oksalati iz crnog čaja mogu imati negativne efekte, poput nesanice, ubrzanog rada srca ili problema sa bubrezima, naročito kod ljudi koji već imaju zdravstvene tegobe.

Dakle, ledeni čaj je osvežavajući, zdrav, jednostavan napitak koji vam može pomoći da ostanete hidrirani i rashlađeni tokom letnjih dana pod uslovom da ga pijete umereno i bez dodatog šećera.

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