Kada temperatura pređe 35 stepeni, poslednje što nam pada na pamet jeste fen u ruke. Kosa se već posle nekoliko minuta ponovo ovlaži od znoja, volumen nestane, a trud uložen u feniranje bukvalno ispari.

Dobra vest je da postoje frizure koje izgledaju uredno, moderno i ženstveno, a za njih vam ne treba ni fen ni presa. Dovoljno je nekoliko gumica, šnala ili marama i za pet minuta možete da izgledate kao da ste upravo izašli iz frizerskog salona.

Niska punđa koja izgleda elegantno u svakoj prilici

Ovo je frizura koja nikada ne izlazi iz mode. Kosa se lagano zaveže pri potiljku, uvije u punđu i pričvrsti ukosnicama ili gumicom.

Ako izvučete nekoliko pramenova oko lica, izgledaće još prirodnije i opuštenije. Odlično ide uz lanene haljine, košulje, ali i poslovne kombinacije.

Visok rep koji podmlađuje lice

Kada je vruće, ništa ne prija više nego kada vam kosa nije na vratu.

Visok rep trenutno podiže lice i daje svežiji izgled. Ako oko gumice obmotate jedan pramen kose, frizura će izgledati mnogo elegantnije nego običan rep.

Pletenica koja rešava problem neposlušne kose

Jedna obična pletenica može da izgleda veoma moderno.

Možete je nositi sa strane, pozadi ili napraviti dve tanke pletenice koje uokviruju lice. Osim što lepo izgleda, kosa će ostati uredna čak i kada napolju vlada tropska vrućina.

Polupodignuta kosa za one koje ne vole potpuno vezanu kosu

Ako ne volite da vam je sva kosa skupljena, ovo je idealno rešenje.

Gornji deo kose skupite šnalom ili gumicom, dok donji ostavite da slobodno pada. Ovakva frizura otvara lice, a istovremeno zadržava prirodan izgled.

Marama u kosi, najlakši letnji trik

Marama je ovog leta ponovo veliki hit.

Možete je vezati oko punđe, repa ili je nositi kao traku preko glave. Osim što izgleda veoma efektno, pomoći će da sakrijete kosu koja je izgubila volumen ili se brzo zamastila.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Frizeri savetuju da tokom velikih vrućina izbegavate teške preparate za stilizovanje, jer dodatno opterećuju kosu. Mnogo bolji izbor su lagani sprejevi za teksturu ili malo suvog šampona na korenu, koji će osvežiti frizuru i dati joj volumen za svega nekoliko sekundi.

Kada su napolju tropske temperature, nije cilj da kosa bude savršeno isfenirana. Mnogo je važnije da izgleda negovano, uredno i prirodno. Upravo zato su jednostavne letnje frizure najbolji izbor, štede vreme, prijatnije su za nošenje i izgledaju odlično od jutra do večeri.