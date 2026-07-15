Gotovo svako od nas bar jednom nedeljno baci deo vekne hleba jer već nakon dan ili dva postane tvrd i neprijatan za jelo. Dok mnogi hleb čuvaju u plastičnim kesama, gde se zbog zadržavanja vlage brže kvari, iskusne domaćice koriste jednostavan i prirodan način koji pomaže da hleb duže ostane svež.

Sve što vam je potrebno već imate u kuhinji ili frižideru, a ovaj mali trik može vam pomoći da uštedite novac i sačuvate mekoću omiljenog peciva tokom cele nedelje.

Zašto hleb brzo postane tvrd

Hleb ne gubi svežinu samo zato što stoji. Glavni razlog zbog kojeg postaje tvrd jeste gubitak vlage. Kada se kesa ili posuda često otvara, voda iz unutrašnjosti vekne isparava, zbog čega kora postaje suva, a sredina tvrda i mrvičasta. U toplim prostorijama, naročito tokom zime kada radijatori dodatno isušuju vazduh, ovaj proces se odvija još brže. Posle samo nekoliko dana mekana vekna može postati teško upotrebljiva.

Jednostavan trik koji pomaže da hleb ostane svež

Dovoljno je da u kesu ili posudu u kojoj čuvate hleb stavite jednu čistu i potpuno suvu stabljiku celera. Celer prirodno sadrži veliku količinu vode koju postepeno oslobađa u zatvorenom prostoru. Hleb tu vlagu upija, umesto da je gubi, pa kora ostaje mekša, a unutrašnjost prijatna za sečenje.

Važno je samo da stabljika bude dobro oprana i suva spolja kako ne bi uticala na miris hleba.

Ovaj jednostavan postupak ne zahteva posebne posude niti dodatne proizvode. Celer većina ljudi ima kod kuće, bilo za pripremu supa, jela ili zimnice, pa ne zahteva nikakve dodatne troškove.

Šta možete koristiti ako nemate celer

Ako nemate celer pri ruci, možete pokušati sa polovinom sveže jabuke. Princip je isti, jer jabuka postepeno oslobađa vlagu i pomaže da vekna duže ostane mekana. Ipak, postoji jedna mana: jabuka može preneti svoj blagi slatkast miris na hleb, naročito ako u istoj posudi ostane duže od dva dana. Zbog toga je celer bolji izbor, jer ima neutralniji miris i ne utiče na ukus hleba.

Kako da hleb ostane svež punih sedam dana

Ovaj trik daje rezultate, ali jedan komad celera ne može trajati beskonačno. Nakon dva do tri dana stabljika već oslabi i omekša jer je oslobodila deo svoje vlage. Mnogi naprave grešku i ostave takav komad u kutiji, iako više nema isti efekat.

Najbolje je da celer zamenite novim i svežim na svaka dva do tri dana. Na taj način hleb može ostati mekan i prijatan za jelo tokom cele nedelje. Takođe, važno je da kutiju držite dalje od radijatora i direktnog sunčevog svetla.

Najveći neprijatelj svežine nije samo vreme, već vazduh koji ulazi u posudu. Kada poklopac ostane odškrinut, vlaga koju je celer oslobodio brzo nestaje. Zato posudu uvek dobro zatvorite nakon svakog uzimanja ili sečenja hleba kako bi efekat trajao duže.

Da li celer utiče na ukus hleba

Celer neće promeniti ukus hleba ako ga pre upotrebe dobro operete i osušite. Njegov miris može preći na veknu samo u slučaju da je stabljika vlažna ili ako ostane predugo u posudi i počne da vene.

Ovaj način čuvanja namenjen je održavanju svežine hleba na sobnoj temperaturi. Za duže skladištenje, zamrzivač je i dalje najbolji izbor jer pomaže da se očuva vlaga i kvalitet hleba.

Uz redovnu zamenu celera na svaka dva do tri dana i pravilno zatvaranje posude, vaša vekna može ostati meka, sveža i ukusna čak sedam dana.

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