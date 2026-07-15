Sofija Vergara godinama oduševljava izgledom, a mnogi se pitaju koja je njena tajna. Iako bi mnogi očekivali stroge dijete i naporne treninge, kolumbijska glumica kaže da se njena filozofija svodi na umerenost.

"Sve radim umereno. Ni previše hrane, ni previše vežbanja, ničega previše", ispričala je. Više puta je rekla kako nikad nije obožavala vežbanje. Kad je bila mlađa, bez puno truda je održavala liniju, ali nakon četrdesete je primetila promene na telu zbog kojih je odlučila uvesti redovnije treninge. Umesto intenzivnih kardio programa, odabrala je treninge snage i vežbe inspirisane pilatesom.

Zbog problema s kolenima vremenom je menjala vrste treninga, a često naglašava kako je najvažnije pronaći fizičku aktivnost kojom možete dugoročno održavati svoje telo.

Kad je reč o ishrani, Sofija ne veruje u restrikcije. Izbegava prerađenu hranu, voli domaće sokove od povrća i nastoji jesti kvalitetne namirnice, ali ne odriče se onoga što voli. Slatkiši su, priznaje, njena najveća slabost.