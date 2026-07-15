Sofija Vergara godinama oduševljava izgledom, a mnogi se pitaju koja je njena tajna. Iako bi mnogi očekivali stroge dijete i naporne treninge, kolumbijska glumica kaže da se njena filozofija svodi na umerenost.
"Sve radim umereno. Ni previše hrane, ni previše vežbanja, ničega previše", ispričala je. Više puta je rekla kako nikad nije obožavala vežbanje. Kad je bila mlađa, bez puno truda je održavala liniju, ali nakon četrdesete je primetila promene na telu zbog kojih je odlučila uvesti redovnije treninge. Umesto intenzivnih kardio programa, odabrala je treninge snage i vežbe inspirisane pilatesom.
Zbog problema s kolenima vremenom je menjala vrste treninga, a često naglašava kako je najvažnije pronaći fizičku aktivnost kojom možete dugoročno održavati svoje telo.
Kad je reč o ishrani, Sofija ne veruje u restrikcije. Izbegava prerađenu hranu, voli domaće sokove od povrća i nastoji jesti kvalitetne namirnice, ali ne odriče se onoga što voli. Slatkiši su, priznaje, njena najveća slabost.
"Čula sam za nekog u Los Anđelesu ko je otišao na hipnozu kako ne bi jeo slatkiše. Ozbiljno razmišljam o tome jer sam opsednuta njima. Kad sebi ipak dam oduška, sledećeg dana treniram malo jače. Moj moto za vežbanje je vrlo jednostavan: 'Ako nema bola, nema kolača!", poručila je pre dve godine.
Jedan od doručaka kojima se često vraća sastoji se od grčkog jogurta, ovsenih pahuljica, čija semenki, orašastih plodova i borovnica. Takav obrok priprema veče pre kako bi ujutru imala brz i hranljiv početak dana.
Poslednjih godina često ističe i da je za mladolik izgled važnija nega kože nego potraga za čudesnim dijetama. Ne skriva da koristi botoks i da veliku pažnju posvećuje kremama koje štite od sunca, što smatra najvažnijim korakom u usporavanju starenja kože. Po svemu sudeći, njena formula za igled na kojem joj mnogi zavide glasi umerena ishrana, redovno kretanje, nega kože i po koji desert koji pojede bez griže savesti.
Video:
Komentari (0)