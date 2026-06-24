Upala slepog creva je najčešće nepredvidiva, a malo faktora rizika ukazuje na to da bi moglo doći do pucanja slepog creva.

Najčešći uzrok ove upale je slučajno zapušenje unutrašnjeg dela slepog creva fekalnim sadržajem i bakterijama. Ukoliko se stanje ne prepozna i ne leči na vreme, u roku od jednog do dva dana može doći do perforacije, odnosno pucanja organa.

Najvažnije je u ovakvoj situaciji brzo reagovati i odmah potražiti medicinsku pomoć.

Šta se dešava kada slepo crevo pukne?

Apendicitis je akutno oboljenje koje može dovesti do odumiranja tkiva, što se naziva gangrenozni apendicitis, ili do pucanja zida slepog creva. Kada do toga dođe, bakterije i sadržaj iz organa mogu da se prošire kroz trbušnu duplju i izazovu ozbiljne komplikacije.

Kada treba posetiti lekara?

Dijagnoza nije uvek jednostavna jer simptomi mogu da liče na druga oboljenja digestivnog sistema.

Mnoge bolesti mogu podsećati na upalu slepog creva, a simptomi se često preklapaju sa drugim stanjima. Pri postavljanju dijagnoze koriste se podaci iz razgovora sa pacijentom, klinički pregled, laboratorijske analize i metode snimanja kako bi se što preciznije utvrdio uzrok problema, objasnio je doktor.

Lekari se oslanjaju na laboratorijske nalaze, klinički pregled i dijagnostičke metode kao što su ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR).

Najvažniji simptomi

Najčešći znak upozorenja je bol u stomaku. U početku se obično javlja oko pupka, a zatim se postepeno premešta u donji desni deo stomaka, gde postaje jači i intenzivniji. Ako dođe do pucanja slepog creva, bol se može proširiti na celu trbušnu regiju.

Pored bola, često se javljaju mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura, a u pojedinim slučajevima i dijareja.

Ako se bol pojačava ili je praćen ovim simptomima, potrebno je odmah otići u bolnicu ili pozvati hitnu pomoć.

Prvi korak je odlazak kod lekara. Vreme ima veoma važnu ulogu, a pravovremeno lečenje može sprečiti komplikacije i ubrzati oporavak.

Savremeni pristup lečenju

Ranije je operacija bila gotovo uvek prvi izbor kod dijagnoze apendicitisa. Danas se u određenim slučajevima primenjuje i terapija antibioticima.

Pre nekoliko decenija pacijenti su uglavnom hitno operisani i slepo crevo je uklanjano. Međutim, poslednjih petnaestak godina pokazalo se da antibiotici u nekim slučajevima mogu da zaustave upalni proces u određenoj fazi bolesti.

Kada se antibiotici primene dovoljno rano, uz infuziju i nadoknadu tečnosti, moguće je stabilizovati stanje pacijenta i odložiti operaciju dok se ne steknu bolji uslovi za zahvat.

Kod nekomplikovane upale slepog creva, neki pacijenti se mogu oporaviti samo uz terapiju antibioticima i ne moraju odmah na operaciju. Ipak, ova metoda nije široko prihvaćena jer se kod dela pacijenata upala ponovo javlja.

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