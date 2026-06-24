Slepo crevo je mali cevasti nastavak koji je povezan sa debelim crevom i nalazi se u donjem desnom delu stomaka. Najčešće je dugo između pet i deset centimetara, a do upale dolazi kada se njegov unutrašnji kanal zapuši, navodi news.
Kada se to dogodi, razvija se infekcija koja izaziva karakterističan bol i zahteva hitnu medicinsku procenu. Ipak, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za paniku jer se ovo stanje danas uspešno leči.
Jedna od najčešćih hitnih operacija
Prema rečima dr Dejvida Blisa, profesora dečje hirurgije, procenjuje se da će približno jedna od 13 osoba tokom života razviti upalu slepog creva, poznatu kao apendicitis. Uklanjanje slepog creva spada među najčešće hirurške zahvate.
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