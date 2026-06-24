Na jednom malom brazilskom ostrvu, okruženom netaknutim plažama i bujnom prirodom, dogodila se priča koja je oduševila ceo svet. Majka i ćerka, Edna i Marija Gabrijeli Dantas, odlučile su da od otpada naprave dom. Sve je počelo iz jedne slike koja ih je godinama bolela: plaže zatrpane staklenim flašama i smećem koje ostaje nakon turističkih sezona. Umesto da okrenu glavu, one su odlučile da deluju.

Edna, 55-godišnja edukatorka i žena koja je odrasla u siromašnom delu Brazila, još kao dete naučila je da se sve može ponovo iskoristiti. Od bambusa je pravila igračke, koristila ono što drugi odbacuju i živela u duhu preživljavanja i snalažljivosti.

„Tada nismo znali da je to ekologija. To je bio život“, kaže ona.

Tu filozofiju prenela je na svoju ćerku Mariju Gabrijeli, danas dizajnerku održive mode. Pored porodične veze, njih dve dele i snažno kulturno nasleđe i duboku povezanost sa prirodom.



Kuća koja je nastala iz otpada

Tokom pandemije, dok su posmatrale kako se priroda zatrpava otpadom, Edna je izgovorila rečenicu koja je promenila sve:

“Želim da napravim kuću od staklenih flaša.”

Tako je nastala „Kuća od soli“. Za samo dve godine, majka i ćerka su sakupile više od 8.000 staklenih flaša i od njih, zajedno sa recikliranim drvetom i drugim materijalima, izgradile kuću sa sedam prostorija. Zidovi su pažljivo slagani od stakla, pregrade su napravljene od paleta, a čak su i neki detalji krova nastali od recikliranih materijala poput tubica paste za zube. Prvi deo kuće bio je tek mala prostorija od 20 kvadrata, koja je služila kao radionica dok je gradnja trajala. Nije bilo klasičnog kupatila, sudovi su se prali u lavoru, a uslovi su bili daleko od idealnih, ali vizija nikada nije nestala.

Ženska snaga u građevini i životu

Tokom rada suočavale su se i sa predrasudama. Kao žene u prostoru koji se i dalje smatra “muškim”, često su morale da dokazuju da znaju šta rade.

„Ljudi su stalno pokušavali da nas ispravljaju, kao da nismo sposobne da vodimo ovaj projekat“, kaže Marija.

Ali danas, njihova kuća stoji kao dokaz suprotnog, da znanje, vizija i upornost nemaju pol. „Kuća od soli“ možda na prvi pogled izgleda neobično, ali za Ednu i Mariju ona je mnogo više od arhitekture. To je dom izgrađen iz otpada, ali ispunjen smislom. Dom koji ne krije svoju priču, već je ponosno nosi. I možda najvažnije, dom koji pokazuje da se od onoga što drugi odbacuju može stvoriti nešto što traje.