Imate tanku kosu i imate utisak da nijedna frizura ne može da joj doda volumen?

Dobra vest je da ne morate svakodnevno da koristite fen, tapiranje ili mnogo preparata. Često je dovoljno pravilno šišanje da kosa izgleda gušće, punije i živahnije. Zato frizeri poslednjih sezona sve češće preporučuju jednu frizuru koja daje utisak bujnije kose, a pritom ne zahteva drastično skraćivanje.

Kratko ili dugo, to je pitanje koje se postavlja za tanku kosu.

Koja dužina je najbolja? Ovo je nedoumica koja se često čuje, kako na društvenim mrežama, tako i u frizerskim salonima.

Kada kosa izgubi gustinu, veoma dugi pramenovi često mogu da izgledaju još tanje jer ih sopstvena težina vuče nadole. Tada kosa deluje beživotno, bez pokreta i volumena. Zbog toga mnogi misle da je jedino rešenje drastično šišanje.

Međutim, to nije tačno. Iako kraća kosa često dobija više volumena pri korenu, uz dobru tehniku slojevitog šišanja moguće je zadržati dužinu i istovremeno postići puniji izgled. Ključ je u pravilno raspoređenim slojevima koji daju pokret i vizuelno povećavaju gustinu kose.

Frizura koja stvara efekat pune kose

Ako želite dužu kosu, ali vam nedostaje volumen, leptir šišanje je jedan od najvećih trendova poslednjih godina. Inspirisano frizurama iz devedesetih, vratilo se na velika vrata i osvojilo žene širom sveta.

Tajna ove frizure leži u pažljivo oblikovanim slojevima. Kraći pramenovi uokviruju lice i stvaraju utisak punije i podignutije kose, dok duži slojevi ostaju očuvani i nežno padaju preko ramena. Rezultat je kosa koja izgleda gušće, laganije i znatno dinamičnije.

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Ono što mnoge žene posebno privlači jeste činjenica da ne morate da se odreknete dužine. Za razliku od nekih kraćih frizura koje leti mogu biti praktične, ali ograničavaju stilizovanje i mogućnost da oslobodite vrat, leptir šišanje ostavlja dovoljno dužine da kosu bez problema skupite u rep ili punđu kada temperature pređu 35 stepeni.

Zahvaljujući toj kombinaciji volumena i praktičnosti, leptir šišanje je postalo jedan od najtraženijih izbora za leto. Kosa izgleda punije i lice mlađe, a istovremeno vam ne smeta tokom najtoplijih dana.

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