Kratko ili dugo, to je pitanje koje se postavlja za tanku kosu.

Koja dužina je najbolja? Ovo je nedoumica koja se često čuje, kako na društvenim mrežama, tako i u frizerskim salonima.

Kada kosa izgubi gustinu, veoma dugi pramenovi često mogu da izgledaju još tanje jer ih sopstvena težina vuče nadole. Tada kosa deluje beživotno, bez pokreta i volumena. Zbog toga mnogi misle da je jedino rešenje drastično šišanje.