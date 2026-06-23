Glumac i muzičar Kori Feldman hitno je hospitalizovan nakon zdravstvenih problema tokom leta. Lekar koji se zatekao u avionu izrazio je sumnju na pankreatitis, odnosno upalu pankreasa, infekciju ili kamen u žuči.

Šta je pankreatitis?

Upala pankreasa, poznata kao pankreatitis, ozbiljno je stanje koje se može javiti u akutnom ili hroničnom obliku. Pankreas je organ smešten u gornjem delu trbušne šupljine, iza želuca, a njegova uloga je temeljna i dvostruka: proizvodi enzime ključne za varenje hrane te hormone, poput insulina, koji regulišu nivo šećera u krvi.

Do upale dolazi kada se probavni enzimi aktiviraju unutar samog pankreasa, što dovodi do oštećenja i razgradnje njegovog tkiva te poremećaja njegovih funkcija.

Najčešći uzroci upale

Uzroci upale pankreasa su brojni, no neki se izdvajaju kao najčešći. Među njima su dugotrajna konzumacija alkoholnih pića i kamen u žuči. Upalu mogu izazvati i određeni lekovi, razne infekcije te metabolički poremećaji, poput povišenog nivoa kalcija ili masnoća u krvi.

Kako prepoznati pankreatitis

Simptomi pankreatitisa zavise od jačine upale. Klinička slika može varirati od vrlo blage, s oporavkom unutar nekoliko dana, do izrazito teškog oblika koji se može završiti smrtnim ishodom. Procenjuje se da oko 30 odsto bolesnika s teškim oblikom bolesti ne preživi.

Akutnu upalu pankreasa karakterišu jaki bolovi u gornjem delu stomaka, praćeni mučninom, povraćanjem, opštom slabošću i povišenom telesnom temperaturom. Laboratorijski nalazi u tom slučaju pokazuju povišene upalne parametre i vrednosti probavnih enzima amilaze i lipaze. Ponekad se javlja i povišen nivo šećera u krvi kao posledica oštećenja dela pankreasa koji proizvodi insulin.

Hronični pankreatitis najčešće je posledica ponavljajućih akutnih upala. Ovaj oblik bolesti obeležava razvoj šećerne bolesti i stvaranje takozvanih pseudocista u tkivu pankreasa, koji se mogu dodatno inficirati ili krvariti.

Postavljanje dijagnoze

Svako ko sumnja na upalu pankreasa treba da se bez odlaganja javi lekaru. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, laboratorijskih pretraga krvi te dijagnostičkih postupaka koji uključuju ultrazvuk, a ponekad i kompjuterizovanu tomografiju (CT) stomaka. Osim potvrde upale, nalazi poput povišenih masnoća, kalcijuma ili jetrenih enzima mogu ukazati i na njen uzrok.

Metode lečenja

Akutna upala pankreasa leči se u bolnici, uglavnom simptomatskim merama. To uključuje prekid unosa hrane i pića na usta sve dok se simptomi ne smire te primenu infuzijskih otopina kako bi se sprečila dehidracija. Antibiotska terapija primenjuje se kod bolesnika s težim oblikom bolesti, povišenom temperaturom i laboratorijskim pokazateljima infekcije.

Teški oblici bolesti, kod kojih tkivo pankreasa ubrzano propada, zahtevaju lečenje u jedinicama intenzivne nege, a ishod je često neizvestan. Dugoročno lečenje temelji se na promeni životnih navika, što znači prestanak konzumacije alkohola i izbegavanje masne hrane. Takođe, može uključivati i operativno uklanjanje žučnih kamenaca. Bolesnicima s hroničnim pankreatitisom često trebaju hirurško lečenje pseudocista i lekovi za regulaciju šećerne bolesti.

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