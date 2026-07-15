Princ Džordž, koji je visok gotovo koliko i njegova majka Kejt Midlton, koja ima oko 175 centimetara, sprema se za upis u očevu bivšu školu, ,,Eton College", za samo nekoliko dana puni 13. rodina, više nije tako mali.

A kao da sve to nije dovoljno da potvrdi koliko je porastao, novi snimak otkrio je da Džordž sada ima iznenađujuće dubok glas.

Džordža i njegova mlađa sestra, princeza Šarlot (11), su snimljeni kako razgovaraju sa publikom tokom finalnog meča muškog singla na Vimbldonu 12. jula. Princ je odgovarao na nerazumljivo pitanje rečima: „Ne svaki dan, već vikendom“, svojim prirodno dubokim glasom, dok klima glavom. Šarlot se složila i rekla: „Da“, nakon čega su se oboje slatko nasmejali.

Očeva kopija

Džordž je veoma podsećao na svog oca u elegantnom teget odelu, svetloplavoj košulji, plavo-beloj prugastoj kravati, crnom kožnom kaišu i braon antilop mokasinama. Njegova kestenjasta kosa bila je uredno začešljana i oblikovana u frizuru sa razdeljkom sa strane.

Džordž je izgledao kao prava mala kopija svog oca dok je stajao pored njega. Princ Vilijam je bio obučen u plavi karirani sako, tamne pantalone, svetloplavu košulju i braon-belu prugastu kravatu. Srebrni sat upotpunio je njegov izgled.

Šarlot je nastavila plavu temu haljinom boje zimzelena, sa lepršavim kratkim rukavima, strukiranim krojem i suknjom midi dužine. Svoju smeđu kosu nosila je u kovrdžavoj frizuri, polupodignutoj i puštenoj.

Porodični događaj

Bio je to pravi porodični događaj, jer je prisutna bila i Kejt, koja je ipak odstupila od plave palete boja i odabrala maslinastozelenu haljinu sa asimetričnim gornjim delom nalik pelerini, strukiranim krojem i plisiranom midi suknjom.

Dodala je detalje u boji moka kafe — malu tašnu sa ručkom na vrhu i cipele sa špicastim vrhom — kao i viseće minđuše brenda ,,Van Cleef & Arpels". Izgled je upotpunila nežnom šminkom u ružičastim tonovima i blagim loknama, prenosi InStyle.

Bonus video: