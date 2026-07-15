Iako šik bob i dalje vlada scenom lepote, raskošne dužine se ove sezone vraćaju u punom sjaju kao njegova najpoželjnija alternativa.

Od sestara Hadid i Kendal Džener, pa sve do Hejli Biber koja je za festival ,,Coachella" izabrala veoma duge ekstenzije, duga kosa ponovo se našla u centru pažnje. Najbolji primer za to je Dženifer Lopez, koja je nedavno ponela takozvani ,,C-cut", suptilnu verziju stepenaste frizure koja je već osvojila svetske zvezde.

,,C-cut" je u trendu za leto 2026.