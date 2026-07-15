Iako šik bob i dalje vlada scenom lepote, raskošne dužine se ove sezone vraćaju u punom sjaju kao njegova najpoželjnija alternativa.
Od sestara Hadid i Kendal Džener, pa sve do Hejli Biber koja je za festival ,,Coachella" izabrala veoma duge ekstenzije, duga kosa ponovo se našla u centru pažnje. Najbolji primer za to je Dženifer Lopez, koja je nedavno ponela takozvani ,,C-cut", suptilnu verziju stepenaste frizure koja je već osvojila svetske zvezde.
,,C-cut" je u trendu za leto 2026.
Primećena u loži Vimbldona tokom muškog finala, slavna pevačica privukla je sve poglede svojom novom frizurom. Kako bi naglasila svoju ekstremno dugu kosu, ona je, baš poput Điđi Hadid, odabrala pomenuti rez poznat i kao ,,curve cut".
Ovaj stil zapravo predstavlja savremenu, modernizovanu verziju legendarne frizure ,,The Rachel" koju je tokom devedesetih godina proslavila Dženifer Aniston.
Reč je o tehnici šišanja koja se prepoznaje po progresivnom stepenovanju, gde pramenovi koji uokviruju lice nežno padaju i uvijaju se ka unutra u obliku slova „C“, stvarajući mekan, vazdušast i prirodan pokret. Ova frizura je idealna za dugu kosu jer joj daje volumen i teksturu bez žrtvovanja same dužine. Dženifer Lopez je ovaj efekat dodatno istakla svetlijim pramenovima uz lice.
Zašto je ,,C-cut" toliko tražen ove sezone?
Za razliku od ekstremno stepenastih formi, kao što je ,,butterfly cut" ili ,,U-cut" oblika gde se kosa produžava ka leđima, ,,C-cut" donosi znatno suptilniji i uglađeniji rezultat.
Frizeri ističu da je ovaj stil univerzalno laskav:
- Tanka kosa: Dobija volumen na kruni glave i vizuelnu gustinu, posebno kada se stilizuje uz penu za volumen i okruglu četku.
- Gusta kosa: Ova tehnika pomaže da se ukloni suvišna težina i oslobodi prirodan, lagan pokret.
- Talasasta i kovrdžava kosa: Strateški pozicionirani polukružni slojevi pomažu loknama da se pravilno definišu i padaju bez neželjenog efekta širenja, objašnjava Elle.
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