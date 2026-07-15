Na društvenim mrežama se već godinama šuška kako kralj Čarls (77) i pokojna princeza Dajana imaju vanbračnu ćerku.

Zove se Sara Spenser i navodno živi u Americi. Britanskim medijima nije poznata, ali američki mediji su svojevremeno objavili njenu fotografiju, koja je šokirala javnost jer je sličnost sa Čarlsom i Dajanom bila neverovatna. A upravo je priča o tome kako je navodno došla na svet godinama predmet brojnih rasprava i teorija.

U britanskoj kraljevskoj porodici uvek je postojao interes za upoznavanjem "sestre", a čak ju je i princ od Velsa, Vilijam , navodno hteo da je upozna.

"Upoznavanje je dogovoreno, ali samo za suprugu princa Vilijama, Kejt Midlton. Bila je vrlo impresionirana kada je videla sličnost između Sare i princeze Dajane", rekao je jednom prilikom izvor blizak kraljevskoj porodici.

Zašto je cela priča pod velom tajne?

Čini se kako nije bilo potrebe da Sara izađe u javnost s informacijom da je ćerka Čarlsa i Dajane jer time ništa ne bi promenila. Ona je rođena 1981., a princ Vilijam u junu 1982. Tada je na snazi bio zakon kako samo muški naslednici mogu biti na britanskom tronu. Međutim, sada je situacija potpuno drugačija. Donošenjem Zakona o nasleđivanju krune 2013. uvedena je prednost prvorođenog deteta, bez obzira na pol.

Nije dugo trebalo da se na društvenim mrežama počnu stvarati priče o tome kako je palata upućena u sve i da namerno ne žele priznati postojanje vanbračne ćerke jer bi mogla zauzeti Vilijamovo mesto.