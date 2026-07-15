Ako želite da domaće kiflice, zemičke ili pogača ostanu mekani i nekoliko dana nakon pečenja, dovoljno je da u testo dodate dva jednostavna sastojka koje pekari često koriste, malo ulja i gust jogurt.

Pecivo vremenom postaje tvrđe jer nakon hlađenja gubi vlagu, a skrob u brašnu menja strukturu. Upravo zato se preporučuje da se na 500 grama brašna doda jedna kašika ulja, koje usporava isušivanje testa, kao i dve kašike gustog jogurta, koji doprinosi mekšoj sredini i sporijem gubitku vlage.

Jedna od najčešćih grešaka je dodavanje previše brašna tokom mešenja. Testo bi trebalo da ostane blago lepljivo, jer će tokom odmaranja upiti vlagu i dobiti bolju strukturu.

Nakon pečenja, pecivo možete premazati tankim slojem otopljenog putera ili ulja i prekriti kuhinjskom krpom desetak minuta. Tako će korica ostati mekša, a unutrašnjost duže zadržati svežinu.

Uz ove male izmene u receptu, domaće pecivo može ostati vazdušasto i ukusno čak i trećeg dana.