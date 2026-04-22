Dok su Prince Harry i Meghan Markle prolazili kroz gužvu na čuvenoj Bondi Beach, jedna scena potpuno je zasenila njihovu posetu – kupačica koja nije ni podigla pogled.

Trenutak koji je zapalio mreže

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa privukli su veliku pažnju tokom boravka u Sidney, gde su se nakon susreta sa hitnim službama i preživelima prošlogodišnjeg napada pojavili i na popularnoj plaži.

Dok su ih okruživali fanovi, kamere i obezbeđenje, jedna žena ostala je potpuno mirna – ležala je na peškiru i čitala knjigu, kao da se ništa ne dešava.

Čak i kada je Hari, prema snimku, pokazao u njenom pravcu, ona nije reagovala.

„Dajte joj medalju!“

Video je ubrzo postao viralan, a komentari su preplavili društvene mreže.

„Ni najmanje je ne zanima“, „Kraljica opuštenosti“, „Dajte joj medalju!“ – samo su neki od komentara koji su se nizali.

Mnogi su stali u njenu odbranu:

„Plaža je javna, ima pravo da leži gde želi“

„Ona je tu bila prva“

„Možda nije ni znala šta se dešava“

Simbol vremena u kom živimo?

Ovaj neobičan trenutak pokrenuo je i širu raspravu – da li se promenio odnos javnosti prema članovima kraljevske porodice?

Za razliku od njihove posete 2018. godine, kada su kao mladenci izazivali oduševljenje, sada su reakcije znatno podeljenije.

„Ovo je 2026. godina, nije svima stalo do kraljevskih titula“, napisao je jedan korisnik.

Jedan kadar, velika poruka

Dok su Prince Harry i Meghan Markle nastavili svoju posetu Australiji, uključujući jedrenje i sportske događaje, upravo je ova scena sa plaže ostala najkomentarisanija.

Jer ponekad – najveći utisak ostavi onaj ko ne uradi ništa.