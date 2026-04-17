Glumica Kristina Eplgejt navodno je hospitalizovana u Los Anđelesu, usred njene dugogodišnje borbe s multiplom sklerozom, saopštio je TMZ. Navodi se da je u bolnicu primljena krajem marta, iako nije pojašnjeno da li je njena hospitalizacija povezana s njenom bolešću.

54-godišnja glumica bori se s multiplom sklerozom od dijagnoze 2021. godine, o čemu otvoreno govori u javnosti. "Nemam komentara o tome je li u bolnici ili kakvi su njeni medicinski tretmani. Ima dugu istoriju komplikovanih zdravstvenih stanja o kojima je bila osvežavajuće otvorena, što se vidi u njenim memoarima i u njenom podkastu", rekao je glumičin predstavnik kratko u izjavi za Page Six.

Ova vest dolazi nakon što je 31. marta suvoditeljka Eplgejtinog podkasta MeSsy, Džejmi-Lin Sigler, najavila da će emisija napraviti kratku pauzu dok su obe voditeljke na turnejama zbog knjige. Sigler takođe živi s ponavljajućom multiplom sklerozom više od 20 godina.

Eplgejt je otvoreno govorila o svom stanju, a u februaru je u intervjuu za People iznela detalje, otkrivši da je zbog konstantnog bola vezana za krevet. Međutim, glumica se trudi ustati zbog svoje 15-godišnje ćerke Sejdi, koja se oslanja na majku kako bi stigla do škole i obavljala druge aktivnosti. "Želim je odvesti, to mi je najdraža stvar raditi. To je jedino vreme koje imamo same zajedno. Govorim sebi: ‘Samo je sigurno odvezi i vrati se kući kako bi mogla nazad u krevet.‘ I to i radim", rekla je glumica. Eplgejt ima ćerku sa holandskim pevačem Martinom Lenobleom, za kojeg se udala 2013. godine.

Zvezda "Bračnih voda" potom je dodala: "Moj život nije omotan mašnom. Životi ljudi, oprostite na rečima, ponekad su je**eno loši. Zato sam iskrena i otvorena koliko god mogu biti."

Glumica je nedavno objavila i svoje memoare "You With the Sad Eyes", a oni uključuju i odlomke iz njenih starih dnevnika.

