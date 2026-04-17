Aspirator je važan kuhinjski uređaj koji se često zanemaruje sve dok ne počne da radi slabije ili nepravilno. Da bi dugo i efikasno funkcionisao, potrebno je redovno održavanje, posebno čišćenje filtera koji brzo skupljaju masnoću i nečistoće.

Učestalost čišćenja zavisi od toga koliko često kuvate. Ako često pripremate hranu, preporučuje se čišćenje jednom mesečno, kod umerenog korišćenja na svaka dva do tri meseca, a ako šporet retko koristite na svakih šest meseci. Nakon većih kuvarskih aktivnosti, poput slava, aspirator bi trebalo odmah očistiti.

Za čišćenje filtera, prvo ih izvadite, a zatim potopite u rastvor tople vode, sode bikarbone i deterdženta. Ostavite ih da odstoje oko 10 minuta kako bi masnoća omekšala, potom ih očetkajte i dobro isperite. Spoljašnji deo aspiratora čistite toplom vodom i deterdžentom, a po potrebi možete koristiti i sodu bikarbonu.

Redovno održavanje omogućava da aspirator radi efikasnije, smanjuje potrošnju energije i sprečava neprijatne mirise u kuhinji.

